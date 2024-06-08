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"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ - 08.06.2024, ПРАЙМ
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"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ - 08.06.2024, ПРАЙМ
"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
Уничтожение российской армией американского вооружения на Украине уже стало обыденностью, поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T15:22+0300
2024-06-08T15:22+0300
вооружения
россия
украина
вооружение
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Уничтожение российской армией американского вооружения на Украине уже стало обыденностью, поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает", — подчеркнул аналитик.Кроме того, Меркурис упомянул, что недавно поступила информация о том, что Вооруженные силы России снова ликвидировали поставленные США БМП Бредли и один танк Abrams недалеко от Очеретино и Авдеевки в ДНР.Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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россия, украина, вооружение
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, вооружение
15:22 08.06.2024
 
"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ

Меркурис: уничтожение американской техники на Украине стало рутиной

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Уничтожение российской армией американского вооружения на Украине уже стало обыденностью, поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
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"Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает", — подчеркнул аналитик.
Кроме того, Меркурис упомянул, что недавно поступила информация о том, что Вооруженные силы России снова ликвидировали поставленные США БМП Бредли и один танк Abrams недалеко от Очеретино и Авдеевки в ДНР.
Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.
Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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