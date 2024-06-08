https://1prime.ru/20240608/zapad-849001044.html

"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ

"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ - 08.06.2024, ПРАЙМ

"Невероятно". На Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ

Уничтожение российской армией американского вооружения на Украине уже стало обыденностью, поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T15:22+0300

2024-06-08T15:22+0300

2024-06-08T15:22+0300

вооружения

россия

украина

вооружение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg

МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Уничтожение российской армией американского вооружения на Украине уже стало обыденностью, поделился британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает", — подчеркнул аналитик.Кроме того, Меркурис упомянул, что недавно поступила информация о том, что Вооруженные силы России снова ликвидировали поставленные США БМП Бредли и один танк Abrams недалеко от Очеретино и Авдеевки в ДНР.Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.

https://1prime.ru/20240603/abrams-848753131.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, вооружение