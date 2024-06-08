Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Зеленский попросил Байдена обсудить подробности с поля боя без прессы
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский предложил обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом следует из опубликованной на портале Белого дома расшифровки.
"И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — заявил он.
"И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — заявил он.
Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что глава Белого дома Джо Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.
Как отметил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участие стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.