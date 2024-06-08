https://1prime.ru/20240608/zelenskiy-848998199.html

Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя - 08.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом следует из опубликованной на портале Белого дома расшифровки."И, конечно, я хочу сегодня поговорить об... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T11:04+0300

2024-06-08T11:04+0300

2024-06-08T11:04+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский предложил обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом следует из опубликованной на портале Белого дома расшифровки."И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — заявил он.Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что глава Белого дома Джо Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.Как отметил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участие стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

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россия, украина, сша, владимир зеленский