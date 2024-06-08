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Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя - 08.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом следует из опубликованной на портале Белого дома расшифровки."И, конечно, я хочу сегодня поговорить об... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T11:04+0300
2024-06-08T11:04+0300
россия
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский предложил обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом следует из опубликованной на портале Белого дома расшифровки."И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. &lt;...&gt; Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — заявил он.Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что глава Белого дома Джо Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.Как отметил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участие стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
11:04 08.06.2024
 
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя

Зеленский попросил Байдена обсудить подробности с поля боя без прессы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский предложил обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом следует из опубликованной на портале Белого дома расшифровки.

"И, конечно, я хочу сегодня поговорить об укреплении Харьковской области. <...> Я не хочу делиться всеми подробностями с прессой. Извините. Но я думаю, что есть некоторые подробности с поля боя, которые вам нужно услышать от нас", — заявил он.
Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что глава Белого дома Джо Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.
Как отметил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву говорят о прямом участие стран Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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