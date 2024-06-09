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Байден достиг согласия с Макроном в использовании активов РФ для Киева - 09.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240609/aktivy-849014760.html
Байден достиг согласия с Макроном в использовании активов РФ для Киева
Байден достиг согласия с Макроном в использовании активов РФ для Киева - 09.06.2024, ПРАЙМ
Байден достиг согласия с Макроном в использовании активов РФ для Киева
Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании доходов от замороженных активов... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T19:12+0300
2024-06-09T19:14+0300
экономика
россия
франция
сша
активы
замороженные российские активы
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании доходов от замороженных активов России для Киева, передают Reuters. "Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине", — говорится в сообщении Reuters. Общаясь с журналистами, американский лидер не уточнил, о каких договоренностях идет речь."Да и да", — ответил Байден на вопрос, обсуждал ли он накануне тему российских активов с Макроном и пришли ли они к соглашению об их использовании.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. 20 апреля палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.Законопроект включает положения о конфискации активов РФ, в том числе "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины".В Кремле и МИД РФ заявили, что заморозка российских активов в Европе будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. А также, что ЕС нацелен на государственные активы России. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что РФ ответит на конфискацию замороженных активов на Западе: у России есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в стране.
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россия, франция, сша, активы, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, США, активы, замороженные российские активы
19:12 09.06.2024 (обновлено: 19:14 09.06.2024)
 
Байден достиг согласия с Макроном в использовании активов РФ для Киева

Reuters: Байден договорился с Макроном о передаче доходов от активов РФ Киеву

© Фото : Official White House Photo by Cameron SmithПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© Фото : Official White House Photo by Cameron Smith
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил о достижении соглашения со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном об использовании доходов от замороженных активов России для Киева, передают Reuters.
"Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что достиг договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине", — говорится в сообщении Reuters.
Общаясь с журналистами, американский лидер не уточнил, о каких договоренностях идет речь.
"Да и да", — ответил Байден на вопрос, обсуждал ли он накануне тему российских активов с Макроном и пришли ли они к соглашению об их использовании.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
20 апреля палата представителей США большинством голосов приняла законопроект, включающий положение о конфискации российских активов в пользу Украины.
Законопроект включает положения о конфискации активов РФ, в том числе "запрет на разморозку суверенных российских активов", "полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов", и "использование активов для восстановления Украины".
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7 июня, 18:34
В Кремле и МИД РФ заявили, что заморозка российских активов в Европе будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. А также, что ЕС нацелен на государственные активы России. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что РФ ответит на конфискацию замороженных активов на Западе: у России есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в стране.
 
ЭкономикаРОССИЯФРАНЦИЯСШАактивызамороженные российские активы
 
 
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