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В Приамурье сошла с рельсов тележка полувагона грузового поезда

В Приамурье сошла с рельсов тележка полувагона грузового поезда - 09.06.2024, ПРАЙМ

В Приамурье сошла с рельсов тележка полувагона грузового поезда

На железной дороге в Приамурье тележка полувагона грузового поезда сошла с рельсов. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку, передает... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T07:27+0300

2024-06-09T07:27+0300

2024-06-09T07:45+0300

происшествия

приамурье

железная дорога

авария

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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. На железной дороге в Приамурье тележка полувагона грузового поезда сошла с рельсов. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку, передает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. В сообщении указывается: "Сковородинский транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода тележки полувагона грузового поезда. По предварительным данным, 9 июня около 8 часов 45 минут (2.45 мск) на станции Сковородино произошел сход тележки полувагона грузового поезда". Движение поездов не нарушено, задержек поездов не ожидается, пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

https://1prime.ru/20240531/skhod-848706395.html

приамурье

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приамурье, железная дорога, авария