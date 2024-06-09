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В Приамурье сошла с рельсов тележка полувагона грузового поезда
В Приамурье сошла с рельсов тележка полувагона грузового поезда - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Приамурье сошла с рельсов тележка полувагона грузового поезда
На железной дороге в Приамурье тележка полувагона грузового поезда сошла с рельсов. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку, передает... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T07:27+0300
2024-06-09T07:27+0300
2024-06-09T07:45+0300
происшествия
приамурье
железная дорога
авария
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. На железной дороге в Приамурье тележка полувагона грузового поезда сошла с рельсов. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку, передает Восточно-сибирская транспортная прокуратура. В сообщении указывается: "Сковородинский транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода тележки полувагона грузового поезда. По предварительным данным, 9 июня около 8 часов 45 минут (2.45 мск) на станции Сковородино произошел сход тележки полувагона грузового поезда". Движение поездов не нарушено, задержек поездов не ожидается, пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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приамурье, железная дорога, авария
Происшествия, Приамурье, железная дорога, авария
В Приамурье сошла с рельсов тележка полувагона грузового поезда
Прокуратура: на железной дороге в Приамурье произошел сход тележки полувагона
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. На железной дороге в Приамурье тележка полувагона грузового поезда сошла с рельсов. Сковородинская транспортная прокуратура проводит проверку, передает Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
В сообщении указывается: "Сковородинский транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода тележки полувагона грузового поезда. По предварительным данным, 9 июня около 8 часов 45 минут (2.45 мск) на станции Сковородино произошел сход тележки полувагона грузового поезда".
В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем
Движение поездов не нарушено, задержек поездов не ожидается, пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.