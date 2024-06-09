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Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen - 09.06.2024, ПРАЙМ
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen
Автопроизводитель Volkswagen поможет концерну Ford заново запустить культовую модель электрического кроссовера Capri на своей платформе, сообщает 32CARS.ru. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T10:07+0300
2024-06-09T10:07+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Автопроизводитель Volkswagen поможет концерну Ford заново запустить культовую модель электрического кроссовера Capri на своей платформе, сообщает 32CARS.ru.Отмечается, что производство нового Capri стартует 10 июня и будет базироваться на платформе MEB от Volkswagen Group, той же самой, на которой базируется электрический кроссовер Ford Explorer. Согласно материалу, Capri будет иметь элегантный дизайн, напоминающий купе, который будет отличать его от более утилитарного Explorer. Несмотря на эти стилистические различия, оба автомобиля будут производиться на одной автоматизированной производственной линии в Кельне.Ранее сообщалось, что в Калуге вскоре возобновит работу бывший завод Volkswagen. Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены.
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россия, авторынок рф, volkswagen
РОССИЯ, авторынок РФ, Volkswagen
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen
Volkswagen собирается помочь компании Ford воскресить старый автомобиль
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ.
Автопроизводитель Volkswagen поможет концерну Ford заново запустить культовую модель электрического кроссовера Capri на своей платформе, сообщает 32CARS.ru
.
Отмечается, что производство нового Capri стартует 10 июня и будет базироваться на платформе MEB от Volkswagen Group, той же самой, на которой базируется электрический кроссовер Ford Explorer.
Согласно материалу, Capri будет иметь элегантный дизайн, напоминающий купе, который будет отличать его от более утилитарного Explorer. Несмотря на эти стилистические различия, оба автомобиля будут производиться на одной автоматизированной производственной линии в Кельне.
Ранее сообщалось, что в Калуге вскоре возобновит работу бывший завод Volkswagen. Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены.