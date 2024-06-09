Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen - 09.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240609/avtorynok-849008884.html
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen - 09.06.2024, ПРАЙМ
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen
Автопроизводитель Volkswagen поможет концерну Ford заново запустить культовую модель электрического кроссовера Capri на своей платформе, сообщает 32CARS.ru. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T10:07+0300
2024-06-09T10:07+0300
россия
авторынок рф
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/04/827760438_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_aa07b86dc3e8828f31ca87f918aee592.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Автопроизводитель Volkswagen поможет концерну Ford заново запустить культовую модель электрического кроссовера Capri на своей платформе, сообщает 32CARS.ru.Отмечается, что производство нового Capri стартует 10 июня и будет базироваться на платформе MEB от Volkswagen Group, той же самой, на которой базируется электрический кроссовер Ford Explorer. Согласно материалу, Capri будет иметь элегантный дизайн, напоминающий купе, который будет отличать его от более утилитарного Explorer. Несмотря на эти стилистические различия, оба автомобиля будут производиться на одной автоматизированной производственной линии в Кельне.Ранее сообщалось, что в Калуге вскоре возобновит работу бывший завод Volkswagen. Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/04/827760438_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_cbc6eaf698a3cc158515bfd688e8039c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авторынок рф, volkswagen
РОССИЯ, авторынок РФ, Volkswagen
10:07 09.06.2024
 
Компания Ford выпустит новый электрокроссовер Capri на базе Volkswagen

Volkswagen собирается помочь компании Ford воскресить старый автомобиль

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк" Ford
 Ford - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Автопроизводитель Volkswagen поможет концерну Ford заново запустить культовую модель электрического кроссовера Capri на своей платформе, сообщает 32CARS.ru.
Отмечается, что производство нового Capri стартует 10 июня и будет базироваться на платформе MEB от Volkswagen Group, той же самой, на которой базируется электрический кроссовер Ford Explorer.
Согласно материалу, Capri будет иметь элегантный дизайн, напоминающий купе, который будет отличать его от более утилитарного Explorer. Несмотря на эти стилистические различия, оба автомобиля будут производиться на одной автоматизированной производственной линии в Кельне.
Ранее сообщалось, что в Калуге вскоре возобновит работу бывший завод Volkswagen. Калужский автокластер представлен 30 предприятиями, во главе которых были гранды Volvo, ПСМА Рус и Volkswagen, приостановившие свою деятельность после введения санкций. Первые два предприятия уже перезапущены.
 
РОССИЯавторынок РФVolkswagen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала