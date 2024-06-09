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Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США - 09.06.2024, ПРАЙМ
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
Президент США Джо Байден подвергся суровой критике со стороны читателей издания New York Post за извинения перед Владимиром Зеленским из-за задержек в поставках | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T16:28+0300
2024-06-09T16:37+0300
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подвергся суровой критике со стороны читателей издания New York Post за извинения перед Владимиром Зеленским из-за задержек в поставках оружия."То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — возмутился один из комментаторов.Другой читатель задался вопросом, каков шанс того, что Зеленский извинится перед американцами "за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее". Его поддержал еще один комментатор, спросивший, извинится ли украинский лидер перед налогоплательщиками, которые финансируют конфликт. "Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - ред)", — заключили читатели. В пятницу седьмого июня Байден в разговоре с Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи.Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
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украина, сша, джо байден, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
16:28 09.06.2024 (обновлено: 16:37 09.06.2024)
 
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США

Читатели New York Post раскритиковали Байдена за извинения перед Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подвергся суровой критике со стороны читателей издания New York Post за извинения перед Владимиром Зеленским из-за задержек в поставках оружия.

"То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — возмутился один из комментаторов.
Другой читатель задался вопросом, каков шанс того, что Зеленский извинится перед американцами "за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее". Его поддержал еще один комментатор, спросивший, извинится ли украинский лидер перед налогоплательщиками, которые финансируют конфликт.
"Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - ред)", — заключили читатели.
В пятницу седьмого июня Байден в разговоре с Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи.

Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью
7 июня, 14:52
 
УКРАИНАСШАДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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