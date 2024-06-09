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Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США - 09.06.2024, ПРАЙМ
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
Президент США Джо Байден подвергся суровой критике со стороны читателей издания New York Post за извинения перед Владимиром Зеленским из-за задержек в поставках | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T16:28+0300
2024-06-09T16:28+0300
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подвергся суровой критике со стороны читателей издания New York Post за извинения перед Владимиром Зеленским из-за задержек в поставках оружия."То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — возмутился один из комментаторов.Другой читатель задался вопросом, каков шанс того, что Зеленский извинится перед американцами "за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее". Его поддержал еще один комментатор, спросивший, извинится ли украинский лидер перед налогоплательщиками, которые финансируют конфликт. "Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - ред)", — заключили читатели. В пятницу седьмого июня Байден в разговоре с Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи.Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
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украина, сша, джо байден, владимир зеленский
УКРАИНА, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
Читатели New York Post раскритиковали Байдена за извинения перед Зеленским
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ.
Президент США Джо Байден подвергся суровой критике со стороны читателей издания New York Post
за извинения перед Владимиром Зеленским из-за задержек в поставках оружия.
"То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — возмутился один из комментаторов.
Другой читатель задался вопросом, каков шанс того, что Зеленский извинится перед американцами "за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее". Его поддержал еще один комментатор, спросивший, извинится ли украинский лидер перед налогоплательщиками, которые финансируют конфликт.
"Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - ред)", — заключили читатели.
В пятницу седьмого июня Байден в разговоре с Зеленским выразил сожаление по поводу задержки с выделением Украине военной помощи.
Ранее Вашингтон направил Киеву 61 миллиард долларов, а также партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард. Кроме того, американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запретила использовать ракеты ATACMS.
Байден извинился перед Зеленским за задержку с военной помощью