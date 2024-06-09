https://1prime.ru/20240609/belyy-dom-849014113.html

США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме

США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме - 09.06.2024, ПРАЙМ

США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме

США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T18:01+0300

2024-06-09T18:01+0300

2024-06-09T18:01+0300

вооружения

сша

ядерное оружие

россия

белый дом

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ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", — сообщил он в интервью телеканалу CBS. Ранее Белый Дом заявил о том, что видит необходимость увеличить свой ядерный арсенал. Это заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.

https://1prime.ru/20240606/iran-848926632.html

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сша, ядерное оружие, россия, белый дом