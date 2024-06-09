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США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме - 09.06.2024, ПРАЙМ
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США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме - 09.06.2024, ПРАЙМ
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме
США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T18:01+0300
2024-06-09T18:01+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
россия
белый дом
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ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", — сообщил он в интервью телеканалу CBS. Ранее Белый Дом заявил о том, что видит необходимость увеличить свой ядерный арсенал. Это заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.
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сша, ядерное оружие, россия, белый дом
Вооружения, США, ядерное оружие, РОССИЯ, Белый дом
18:01 09.06.2024
 
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме

Советник Салливан: США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", — сообщил он в интервью телеканалу CBS.
Ранее Белый Дом заявил о том, что видит необходимость увеличить свой ядерный арсенал. Это заявление вышло сразу после окончания выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет реагировать на заявления Белого дома об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.
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ВооруженияСШАядерное оружиеРОССИЯБелый дом
 
 
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