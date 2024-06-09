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В Госдуме объяснили, как выявить дипфейк
В Госдуме объяснили, как выявить дипфейк - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили, как выявить дипфейк
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, по каким признакам можно выявить, что видео- или аудиосообщение является дипфеком. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T05:28+0300
2024-06-09T05:28+0300
2024-06-09T05:34+0300
госдума
дипфейк
мошенничество
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, по каким признакам можно выявить, что видео- или аудиосообщение является дипфеком.По его словам, несмотря на то, что за последние годы качество дипфейков существенно повысилось, существует ряд признаков, по которым можно выявить "подделку"."Обращайте внимание на движение глаз, цвет кожи и волос, контур овала лица – зачастую они могут быть размытыми, странными, - рекомендует Немкин. - В случае голосовых подделок стоит всегда внимательно оценивать интонации и четкость речи".При этом он подчеркнул, что необходимо всегда "критически относиться к любым просьбам, которые поступают вам в сети, если это касается ваших личных данных или финансовых средств". И даже если гражданин верит полученному сообщению, то, как считает депутат, все равно не будет лишним попытаться выйти на контакт с тем, от чьего имени отправлено сообщение.По словам Немкина, некоторые дипфейки могут быть настолько реалистичными, что даже экспертам бывает сложно их разоблачить. "Технологии глубокого обучения позволяют создавать реалистичные синтетические изображения и видео, которые могут обмануть даже опытных пользователей", - отметил депутат.
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госдума, дипфейк
Госдума, дипфейк, Мошенничество
В Госдуме объяснили, как выявить дипфейк
Депутат Госдуме Немкин рассказал, по каким признакам можно выявить дипфейк
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, по каким признакам можно выявить, что видео- или аудиосообщение является дипфеком.
По его словам, несмотря на то, что за последние годы качество дипфейков существенно повысилось, существует ряд признаков, по которым можно выявить "подделку".
"Обращайте внимание на движение глаз, цвет кожи и волос, контур овала лица – зачастую они могут быть размытыми, странными, - рекомендует Немкин. - В случае голосовых подделок стоит всегда внимательно оценивать интонации и четкость речи".
При этом он подчеркнул, что необходимо всегда "критически относиться к любым просьбам, которые поступают вам в сети, если это касается ваших личных данных или финансовых средств".
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И даже если гражданин верит полученному сообщению, то, как считает депутат, все равно не будет лишним попытаться выйти на контакт с тем, от чьего имени отправлено сообщение.
По словам Немкина, некоторые дипфейки могут быть настолько реалистичными, что даже экспертам бывает сложно их разоблачить. "Технологии глубокого обучения позволяют создавать реалистичные синтетические изображения и видео, которые могут обмануть даже опытных пользователей", - отметил депутат.