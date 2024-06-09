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В ФАО оценили возможность достижения странами углеродной нейтральности

В ФАО оценили возможность достижения странами углеродной нейтральности - 09.06.2024, ПРАЙМ

В ФАО оценили возможность достижения странами углеродной нейтральности

Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T12:42+0300

2024-06-09T12:42+0300

2024-06-09T12:42+0300

россия

фао

углеродная нейтральность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - ПРАЙМ. Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на полях ПМЭФ. Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны. "Думается, что в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет похвастаться этим достижениям и ориентиры на 2050-2060 годы, пожалуй, реалистичны", - сказал Кобяков, отвечая на вопрос, когда Россия сможет достичь углеродной нейтральности. Он отметил, что достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, который зависит не только от человеческой деятельности, но и от естественных факторов изменения климата. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.

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россия, фао, углеродная нейтральность