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В ФАО оценили возможность достижения странами углеродной нейтральности
В ФАО оценили возможность достижения странами углеродной нейтральности - 09.06.2024, ПРАЙМ
В ФАО оценили возможность достижения странами углеродной нейтральности
Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T12:42+0300
2024-06-09T12:42+0300
2024-06-09T12:42+0300
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - ПРАЙМ. Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на полях ПМЭФ. Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны. "Думается, что в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет похвастаться этим достижениям и ориентиры на 2050-2060 годы, пожалуй, реалистичны", - сказал Кобяков, отвечая на вопрос, когда Россия сможет достичь углеродной нейтральности. Он отметил, что достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, который зависит не только от человеческой деятельности, но и от естественных факторов изменения климата. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
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россия, фао, углеродная нейтральность
РОССИЯ, ФАО, углеродная нейтральность
В ФАО оценили возможность достижения странами углеродной нейтральности
Кобяков: в ближайшие 10 лет ни одна страна не достигнет углеродной нейтральности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - ПРАЙМ. Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на полях ПМЭФ.
Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны.
"Думается, что в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет похвастаться этим достижениям и ориентиры на 2050-2060 годы, пожалуй, реалистичны", - сказал Кобяков, отвечая на вопрос, когда Россия сможет достичь углеродной нейтральности.
Он отметил, что достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, который зависит не только от человеческой деятельности, но и от естественных факторов изменения климата.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом.
В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 13.00.