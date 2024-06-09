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Макрон объявил о роспуске национального собрания

Макрон объявил о роспуске национального собрания - 09.06.2024, ПРАЙМ

Макрон объявил о роспуске национального собрания

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания страны и организации новых выборов, первый тур состоится 30 июня. | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T22:10+0300

2024-06-09T22:10+0300

2024-06-09T22:19+0300

политика

франция

эммануэль макрон

парламент

парламентские выборы

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания страны и организации новых выборов, первый тур состоится 30 июня."Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй – 7 июля", - заявил Макрон в видеообращении к французам.Ранее глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны организовать внеочередные выборы в парламент Франции.

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франция, эммануэль макрон, парламент, парламентские выборы