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Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание
Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание - 09.06.2024, ПРАЙМ
Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание
Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T23:28+0300
2024-06-09T23:28+0300
политика
франция
парламент
эммануэль макрон
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание. "Могу лишь поприветствовать это решение... мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", - заявила Ле Пен, выступая перед сторонниками своей партии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать новые парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.Ранее глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны организовать внеочередные выборы в парламент Франции.
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франция, парламент, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, парламент, Эммануэль Макрон
23:28 09.06.2024
 
Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание

Ле Пен после роспуска Нацсобрания Франции заявила, что ее партия готова править

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание.
"Могу лишь поприветствовать это решение... мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", - заявила Ле Пен, выступая перед сторонниками своей партии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать новые парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
Макрон объявил о роспуске национального собрания
Вчера, 22:10
Ранее глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны организовать внеочередные выборы в парламент Франции.
 
ПолитикаФРАНЦИЯпарламентЭммануэль Макрон
 
 
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