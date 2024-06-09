https://1prime.ru/20240609/frantsiya-849016101.html

Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание

Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание - 09.06.2024, ПРАЙМ

Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание

Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T23:28+0300

2024-06-09T23:28+0300

2024-06-09T23:28+0300

политика

франция

парламент

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание. "Могу лишь поприветствовать это решение... мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", - заявила Ле Пен, выступая перед сторонниками своей партии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать новые парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.Ранее глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны организовать внеочередные выборы в парламент Франции.

https://1prime.ru/20240609/frantsiya-849015702.html

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франция, парламент, эммануэль макрон