https://1prime.ru/20240609/frantsiya-849016101.html
Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание
Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание - 09.06.2024, ПРАЙМ
Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание
Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T23:28+0300
2024-06-09T23:28+0300
2024-06-09T23:28+0300
политика
франция
парламент
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/13/837441361_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c83cf7a2ad77754f9bdf4d00cb6dc1bf.jpg
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание. "Могу лишь поприветствовать это решение... мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", - заявила Ле Пен, выступая перед сторонниками своей партии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать новые парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.Ранее глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны организовать внеочередные выборы в парламент Франции.
https://1prime.ru/20240609/frantsiya-849015702.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/13/837441361_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_a9b575289ece9e803f947cb4f716e9d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, парламент, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, парламент, Эммануэль Макрон
Ле Пен поприветствовала решение Макрона распустить Национальное собрание
Ле Пен после роспуска Нацсобрания Франции заявила, что ее партия готова править
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен приветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание.
"Могу лишь поприветствовать это решение... мы готовы править... готовы положить конец этой массовой иммиграции, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", - заявила Ле Пен, выступая перед сторонниками своей партии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать новые парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
Макрон объявил о роспуске национального собрания
Ранее глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны организовать внеочередные выборы в парламент Франции.