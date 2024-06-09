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G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией - 09.06.2024, ПРАЙМ
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G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией
G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией - 09.06.2024, ПРАЙМ
G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией
"Большая семерка" планирует направить сообщение небольшим китайским банкам с последствиями продолжения сотрудничества с Россией, пишет агентство Reuters со... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T17:17+0300
2024-06-09T17:36+0300
россия
китай
банки
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. "Большая семерка" планирует направить сообщение небольшим китайским банкам с последствиями продолжения сотрудничества с Россией, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.Отмечается, что на подобном предупреждении настаивают Соединенные Штаты. Ожидается, что угроза растущего товарооборота России и Китая станет одной из главных тем на саммите G7 в Италии. В этой связи в Вашингтоне пытаются убедить коллег по G7 в необходимости суровых мер в отношении сотрудничающих с Россией банков Китая. Тем не менее, некоторые представители "Большой семерка" высказываются против введения жестких мер. Более того, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония не хотят ограничивать доступ Китая к SWIFT и тем более отключать его от глобальной долларовой финансовой системы."Большая семерка" представляет собой неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Такое же название носит и неофициальный форум лидеров этих государств, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.
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россия, китай, банки
РОССИЯ, КИТАЙ, Банки
17:17 09.06.2024 (обновлено: 17:36 09.06.2024)
 
G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией

Reuters: в G7 намерены предупредить мелкие банки КНР о последствиях связей с РФ

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. "Большая семерка" планирует направить сообщение небольшим китайским банкам с последствиями продолжения сотрудничества с Россией, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что на подобном предупреждении настаивают Соединенные Штаты. Ожидается, что угроза растущего товарооборота России и Китая станет одной из главных тем на саммите G7 в Италии.
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В этой связи в Вашингтоне пытаются убедить коллег по G7 в необходимости суровых мер в отношении сотрудничающих с Россией банков Китая.
Тем не менее, некоторые представители "Большой семерка" высказываются против введения жестких мер. Более того, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония не хотят ограничивать доступ Китая к SWIFT и тем более отключать его от глобальной долларовой финансовой системы.
"Большая семерка" представляет собой неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Такое же название носит и неофициальный форум лидеров этих государств, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.
 
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