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G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией

G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией - 09.06.2024, ПРАЙМ

G7 предупредят мелкие банки КНР о последствиях работы с Россией

"Большая семерка" планирует направить сообщение небольшим китайским банкам с последствиями продолжения сотрудничества с Россией, пишет агентство Reuters со... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T17:17+0300

2024-06-09T17:17+0300

2024-06-09T17:36+0300

россия

китай

банки

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. "Большая семерка" планирует направить сообщение небольшим китайским банкам с последствиями продолжения сотрудничества с Россией, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.Отмечается, что на подобном предупреждении настаивают Соединенные Штаты. Ожидается, что угроза растущего товарооборота России и Китая станет одной из главных тем на саммите G7 в Италии. В этой связи в Вашингтоне пытаются убедить коллег по G7 в необходимости суровых мер в отношении сотрудничающих с Россией банков Китая. Тем не менее, некоторые представители "Большой семерка" высказываются против введения жестких мер. Более того, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония не хотят ограничивать доступ Китая к SWIFT и тем более отключать его от глобальной долларовой финансовой системы."Большая семерка" представляет собой неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Такое же название носит и неофициальный форум лидеров этих государств, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

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россия, китай, банки