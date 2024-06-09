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В Германии заявили о существенном учеличении числа резервистов - 09.06.2024, ПРАЙМ
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В Германии заявили о существенном учеличении числа резервистов
В Германии заявили о существенном учеличении числа резервистов - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Германии заявили о существенном учеличении числа резервистов
Бундесвер планирует разработать меры по существенному увеличению числа резервистов на фоне эскалации украинского конфликта. Об этом информационному агентству... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T13:05+0300
2024-06-09T13:05+0300
германия
бундесвер
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Бундесвер планирует разработать меры по существенному увеличению числа резервистов на фоне эскалации украинского конфликта. Об этом информационному агентству DPA рассказал заместитель генинспектора немецкого минобороны генерал-лейтенант Андреас Хоппе."Без резерва нельзя. Мы это видим на Украине", - сказал Хоппе. "Мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач по обороне страны и альянса", - добавил он. Хоппе также упомянул, что ключевая задача заключается в увеличении резерва базового назначения до 60 тысяч человек. По его словам, этих людей обучат выполнению четких задач и включат в планирование для их выполнения.Генерал-лейтенант отметил, что на данный момент Бундесвер рассматривает, какое количество военных можно будет отправить в армию "на случай обороны". Тем не менее Хоппе упомянул, что количество человек, которых потенциально можно призвать, сокращается, а средний возраст таких граждан увеличивается - в связи с отменой воинского призыва в 2011 году.Всеобщая воинская обязанность в Германии была отменена с 1 июля 2011 года. В последние месяцы идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил.
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германия, бундесвер
ГЕРМАНИЯ, Бундесвер
13:05 09.06.2024
 
В Германии заявили о существенном учеличении числа резервистов

Генерал Хоппе: ВС Германии планируют значительно увеличить число резервистов

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Бундесвер планирует разработать меры по существенному увеличению числа резервистов на фоне эскалации украинского конфликта. Об этом информационному агентству DPA рассказал заместитель генинспектора немецкого минобороны генерал-лейтенант Андреас Хоппе.
"Без резерва нельзя. Мы это видим на Украине", - сказал Хоппе. "Мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы он мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач по обороне страны и альянса", - добавил он.
Хоппе также упомянул, что ключевая задача заключается в увеличении резерва базового назначения до 60 тысяч человек. По его словам, этих людей обучат выполнению четких задач и включат в планирование для их выполнения.
Генерал-лейтенант отметил, что на данный момент Бундесвер рассматривает, какое количество военных можно будет отправить в армию "на случай обороны". Тем не менее Хоппе упомянул, что количество человек, которых потенциально можно призвать, сокращается, а средний возраст таких граждан увеличивается - в связи с отменой воинского призыва в 2011 году.
Всеобщая воинская обязанность в Германии была отменена с 1 июля 2011 года. В последние месяцы идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил.
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