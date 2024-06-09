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Граждане ФРГ высказали свое отношение к возврату воинского призыва - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Граждане ФРГ высказали свое отношение к возврату воинского призыва
Граждане ФРГ высказали свое отношение к возврату воинского призыва - 09.06.2024, ПРАЙМ
Граждане ФРГ высказали свое отношение к возврату воинского призыва
Больше половины немцев поддержали идею возвращения всеобщей воинской обязанности в стране, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для издания Welt. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T14:29+0300
2024-06-09T14:29+0300
политика
германия
призыв на военную службу
бундесвер
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Больше половины немцев поддержали идею возвращения всеобщей воинской обязанности в стране, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для издания Welt. Согласно данным опроса, 60% граждан в той или иной степени поддерживают возвращение воинского призыва. Чуть более трети опрошенных (32%) высказались против, еще 8% респондентов не смогли дать однозначный ответ. Отмечается, что активнее остальных против этой идеи выступает молодежь: в возрастной группе с 18 до 29 лет против возвращения всеобщей воинской обязанности высказались 47% респондентов, а поддерживают его 43% опрошенных. Среди людей в возрасте от 30 до 39 лет 49% граждан ФРГ поддерживают идею, 40% выступают против. Среди граждан старше 70 лет всеобщий призыв одобряют 77% опрошенных, и только 17% негативно относятся к возможности его возвращения. Опрос проводился с 31 мая по 5 июня среди 2295 граждан Германии, имеющих право голосовать. Погрешность варьируется от 0,89 до 2,05 процентных пункта. Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. В последние месяцы идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил. В конце мая сообщалось, что Писториус представил президиуму Социал-демократической партии (СДПГ) свое видение развития бундесвера. По данным Spiegel, возвращения всеобщего воинского призыва его концепция не подразумевает — речь идет, скорее, о создании системы стимулов для молодых людей идти служить в бундесвер, например, возможность бесплатного получения водительских прав, упрощенного доступа к образовательным программам и скидки на погашение студенческих кредитов.
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германия, призыв на военную службу, бундесвер
Политика, ГЕРМАНИЯ, призыв на военную службу, Бундесвер
14:29 09.06.2024
 
Граждане ФРГ высказали свое отношение к возврату воинского призыва

Welt: больше половины немцев выступили за возвращение воинского призыва

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Больше половины немцев поддержали идею возвращения всеобщей воинской обязанности в стране, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для издания Welt.
Согласно данным опроса, 60% граждан в той или иной степени поддерживают возвращение воинского призыва. Чуть более трети опрошенных (32%) высказались против, еще 8% респондентов не смогли дать однозначный ответ.
Отмечается, что активнее остальных против этой идеи выступает молодежь: в возрастной группе с 18 до 29 лет против возвращения всеобщей воинской обязанности высказались 47% респондентов, а поддерживают его 43% опрошенных.
Среди людей в возрасте от 30 до 39 лет 49% граждан ФРГ поддерживают идею, 40% выступают против. Среди граждан старше 70 лет всеобщий призыв одобряют 77% опрошенных, и только 17% негативно относятся к возможности его возвращения.
Опрос проводился с 31 мая по 5 июня среди 2295 граждан Германии, имеющих право голосовать. Погрешность варьируется от 0,89 до 2,05 процентных пункта.
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5 июня, 16:57
Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. В последние месяцы идея возвращения воинского призыва активно обсуждалась в Германии на фоне слухов, что министр оборон Борис Писториус намерен представить свое видение по способам увеличения численности вооруженных сил.
В конце мая сообщалось, что Писториус представил президиуму Социал-демократической партии (СДПГ) свое видение развития бундесвера.
По данным Spiegel, возвращения всеобщего воинского призыва его концепция не подразумевает — речь идет, скорее, о создании системы стимулов для молодых людей идти служить в бундесвер, например, возможность бесплатного получения водительских прав, упрощенного доступа к образовательным программам и скидки на погашение студенческих кредитов.
 
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