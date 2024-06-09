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Депутат из Германии рассказала, почему переехала в Россию с детьми - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Депутат из Германии рассказала, почему переехала в Россию с детьми
Депутат из Германии рассказала, почему переехала в Россию с детьми - 09.06.2024, ПРАЙМ
Депутат из Германии рассказала, почему переехала в Россию с детьми
Депутат гамбургского парламента, представлявшая партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), Ольга Петерсен приняла решение покинуть страну, опасась за своих... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T16:38+0300
2024-06-09T16:38+0300
германия
россия
адг
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Депутат гамбургского парламента, представлявшая партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), Ольга Петерсен приняла решение покинуть страну, опасась за своих детей, и переехать в Россию. Об этом пишет немецкое издание Bild."Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — рассказала газете парламентарий.По ее словам, она остается депутатом, в связи с чем собирается продолжать выполнять свои обязанности. Тем не менее, из информации издания следует, что Петерсен уже исключена из партии в парламенте Гамбурга, и на данный момент идет процесс ее полного исключения из фракции.Ранее апреле лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt поделился своим мнением, что Германия должна идти России навстречу для выстраивания мира и взаимовыгодного сотрудничества.
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германия, россия, адг
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, АдГ
16:38 09.06.2024
 
Депутат из Германии рассказала, почему переехала в Россию с детьми

Bild: депутат Петерсен из Германии вместе с детьми решила переехать в Россию

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Депутат гамбургского парламента, представлявшая партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), Ольга Петерсен приняла решение покинуть страну, опасась за своих детей, и переехать в Россию. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — рассказала газете парламентарий.
По ее словам, она остается депутатом, в связи с чем собирается продолжать выполнять свои обязанности.
Тем не менее, из информации издания следует, что Петерсен уже исключена из партии в парламенте Гамбурга, и на данный момент идет процесс ее полного исключения из фракции.

Ранее апреле лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt поделился своим мнением, что Германия должна идти России навстречу для выстраивания мира и взаимовыгодного сотрудничества.
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ГЕРМАНИЯРОССИЯАдГ
 
 
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