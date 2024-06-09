Депутат из Германии рассказала, почему переехала в Россию с детьми
Bild: депутат Петерсен из Германии вместе с детьми решила переехать в Россию
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Депутат гамбургского парламента, представлявшая партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), Ольга Петерсен приняла решение покинуть страну, опасась за своих детей, и переехать в Россию. Об этом пишет немецкое издание Bild.
"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — рассказала газете парламентарий.
"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — рассказала газете парламентарий.
По ее словам, она остается депутатом, в связи с чем собирается продолжать выполнять свои обязанности.
Тем не менее, из информации издания следует, что Петерсен уже исключена из партии в парламенте Гамбурга, и на данный момент идет процесс ее полного исключения из фракции.
Ранее апреле лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt поделился своим мнением, что Германия должна идти России навстречу для выстраивания мира и взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее апреле лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt поделился своим мнением, что Германия должна идти России навстречу для выстраивания мира и взаимовыгодного сотрудничества.