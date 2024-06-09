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"Еще не определились". США не могут догнать Россию в гиперзвуковой гонке
"Еще не определились". США не могут догнать Россию в гиперзвуковой гонке - 09.06.2024, ПРАЙМ
"Еще не определились". США не могут догнать Россию в гиперзвуковой гонке
Соединенные Штаты стремятся сократить отставание от России и Китая в гиперзвуковой гонке. Однако американская программа HALO по созданию гиперзвуковых ракет для | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T11:01+0300
2024-06-09T11:01+0300
2024-06-09T11:03+0300
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремятся сократить отставание от России и Китая в гиперзвуковой гонке. Однако американская программа HALO по созданию гиперзвуковых ракет для флота тормозится, поскольку Пентагон никак не может определиться с оптимальной платформой для разрабатываемых ракет, говорится в публикации Asia Times.В статье отмечается, что США стремятся вооружить свой флот гиперзвуковым оружием с помощью программы HALO, чтобы догнать Россию и Китай, уже добившихся серьезных успехов в этой сфере. Цель HALO - оснастить надводные и подводные суда гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами. Демонстрационный полет этих ракет намечен на 2027 год.Как поясняют авторы материала, новые системы призваны помочь ВМС США противостоять передовым военно-морским угрозам, в первую очередь в Тихом океане.Предусмотрено, что ракеты HALO должны быть приняты на вооружение к 2029 году. А в будущем, как сообщается в статье, панируется расширить конфигурацию этих ракет до надводного и подводного базирования.Но в то же время США, по оценке авторов Asia Times, могут столкнуться с "нехваткой гиперзвуковой огневой мощи" в сравнении с Российской Федерацией и Китаем. Ведь в этих странах гиперзвуковые ракеты уже прошли испытания или, как отмечается в статье, даже применялись в боевых действиях.Более того, у РФ и КНР уже есть корабли, с которых можно запускать гиперзвуковые ракеты. А в Соединенных Штатах еще не пришли к единому мнению относительно идеальной платформы. На текущий момент американцы пытаются перепрофилировать свои эсминцы типа "Замволт" и вкладываются в проект нового поколения DDG(X), работа над которым сопровождается массой, пишет Asia Times.
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сша, гиперзвуковые ракеты, россия
Вооружения, США, гиперзвуковые ракеты, РОССИЯ
"Еще не определились". США не могут догнать Россию в гиперзвуковой гонке
Asia Times: США продолжают отставать от России и Китая в гиперзвуковой гонке
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ.
Соединенные Штаты стремятся сократить отставание от России и Китая в гиперзвуковой гонке. Однако американская программа HALO по созданию гиперзвуковых ракет для флота тормозится, поскольку Пентагон никак не может определиться с оптимальной платформой для разрабатываемых ракет, говорится в публикации Asia Times
.
В статье отмечается, что США стремятся вооружить свой флот гиперзвуковым оружием с помощью программы HALO, чтобы догнать Россию и Китай, уже добившихся серьезных успехов в этой сфере. Цель HALO - оснастить надводные и подводные суда гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами. Демонстрационный полет этих ракет намечен на 2027 год.
Как поясняют авторы материала, новые системы призваны помочь ВМС США противостоять передовым военно-морским угрозам, в первую очередь в Тихом океане.
Предусмотрено, что ракеты HALO должны быть приняты на вооружение к 2029 году. А в будущем, как сообщается в статье, панируется расширить конфигурацию этих ракет до надводного и подводного базирования.
Россию и Китай не победить. В США посоветовали урезать расходы на армию
Но в то же время США, по оценке авторов Asia Times, могут столкнуться с "нехваткой гиперзвуковой огневой мощи" в сравнении с Российской Федерацией и Китаем. Ведь в этих странах гиперзвуковые ракеты уже прошли испытания или, как отмечается в статье, даже применялись в боевых действиях.
Более того, у РФ и КНР уже есть корабли, с которых можно запускать гиперзвуковые ракеты. А в Соединенных Штатах еще не пришли к единому мнению относительно идеальной платформы. На текущий момент американцы пытаются перепрофилировать свои эсминцы типа "Замволт" и вкладываются в проект нового поколения DDG(X), работа над которым сопровождается массой, пишет Asia Times.