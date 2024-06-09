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Это вам не Европа. Почему в России продолжат отключать воду летом

Это вам не Европа. Почему в России продолжат отключать воду летом - 09.06.2024, ПРАЙМ

Это вам не Европа. Почему в России продолжат отключать воду летом

В ближайшие годы летних отключений горячей воды в многоквартирных домах избежать не получится. Почему в России существует такая практика, а в Европе она носит... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T03:30+0300

2024-06-09T03:30+0300

2024-06-09T03:30+0300

горячая вода

теплоснабжение

тэц

жкх

эксклюзив

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В ближайшие годы летних отключений горячей воды в многоквартирных домах избежать не получится. Почему в России существует такая практика, а в Европе она носит лишь локальный характер, рассказал агентству "Прайм" доцент, заведующий кафедрой промышленных теплоэнергетических систем НИУ "МЭИ" Юрий Яворовский.Дело в том, что масштабные централизованные системы отопления в Европе не распространены. В европейских домах зачастую горячая вода нагревается индивидуально в газовых колонках, электрокотлах или с использованием тепловых насосов. Такие системы все равно требуют обслуживания, и отключения в Европе тоже есть, но локальные.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ России чаще применяют централизованные системы, в которых к одному источнику теплоснабжения (ТЭЦ или котельная) через тепловые сети подключены сотни потребителей. Такие системы более энергоэффективны, особенно, если тепловая энергия вырабатывается совместно с электрической, например, на ТЭЦ. Но их необходимо обслуживать - проводить диагностику, ремонт, профилактику.Работы могут быть достаточно сложные. "Гидравлические испытания повышенным давлением выявляют коррозионные разрушения трубопроводов и дефекты, возникающие в процессе эксплуатации", - привел пример Яворовский. Иными словами, искусственно провоцируются разрушения трубопроводов в ослабленных местах, где при дальнейшей эксплуатации вероятна авария, которая может привести к прекращению теплоснабжения в отопительный период.Общая протяженность трубопроводных тепловых сетей в России составляет, по оценкам эксперта, сотни тысяч километров. Поэтому для испытаний, диагностики и ремонтов система теплоснабжения отключается частями, поэтапно, с отключением горячего водоснабжения, чтобы не допустить сбоев.Работы проводят круглосуточно. "И при имеющихся технических возможностях, ресурсах и количестве ремонтного персонала, сократить время отключения менее, чем на 10 суток в Москве, а в Московской области - на 14 суток, пока не представляется возможным", - заключил Яворовский.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

горячая вода, теплоснабжение, тэц, жкх, эксклюзив