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Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море

Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море - 09.06.2024, ПРАЙМ

Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ударили по британскому эсминцу Diamond в Красном море и двум суднам в Аравийском море. Об этом... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T17:00+0300

2024-06-09T17:00+0300

2024-06-09T17:01+0300

йемен

хуситы

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ударили по британскому эсминцу Diamond в Красном море и двум суднам в Аравийском море. Об этом рассказал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Ракетные войска провели военную операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами... Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена провели две совместные военные операции против судов... Norderney..., и MSC Tavvishi в Аравийском море... При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников", - следует из сообщения в Telegram-канале Сариа. Как сообщил военный представитель хуситов, в результате атаки на судне Norderney начался пожар. Хуситы отметили, что атаковали суда, так как они "относятся к компаниям, нарушившим запрет" на заход судов в порты Израиля. Также они напомнили, что будут продолжать проводить военные операции, пока в отношении палестинцев не прекратятся "агрессия" и "осада". Ранее утром в субботу сообщалось, что у берегов йеменского порта Аден на фоне попадания сняряда загорелось британское судно. Отмечалось, что инцидент случился в 70 морских милях (129 километров) к юго-западу от порта.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции “Страж процветания” по защите Красного моря от атак хуситов.

https://1prime.ru/20240609/yemen-849008094.html

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йемен, хуситы