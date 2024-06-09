https://1prime.ru/20240609/kofe-849008248.html

Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию

Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию - 09.06.2024, ПРАЙМ

Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию

Бразилия рассчитывает на рост эспорта кофе в Россию, однако его стоимость остается нестабильной и будет зависеть от непрогнозируемых факторов. Об этом РИА... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T08:57+0300

2024-06-09T08:57+0300

2024-06-09T10:09+0300

россия

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/95/841509573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7b6a5279d32f2c0241de8618c99cb09.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Бразилия рассчитывает на рост эспорта кофе в Россию, однако его стоимость остается нестабильной и будет зависеть от непрогнозируемых факторов. Об этом РИА Новости рассказал бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес."Мы занимаемся увеличением (поставок —ред.) сейчас… Идет тенденция к росту экспорта кофе (из Бразилии — ред.) в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20%", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с агентством на полях Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, как подчеркнул дипломат, одним из факторов изменения стоимости кофе может стать изменение климата. Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская упоминала, что резкое удорожание кофе в этом году спровоцировано экстремальными погодными условиями в странах-экспортерах. По ее словам, в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, наоборот засушливая погода.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240506/kofe-847950009.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия