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Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию
Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию - 09.06.2024, ПРАЙМ
Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию
Бразилия рассчитывает на рост эспорта кофе в Россию, однако его стоимость остается нестабильной и будет зависеть от непрогнозируемых факторов. Об этом РИА... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T08:57+0300
2024-06-09T10:09+0300
россия
бразилия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Бразилия рассчитывает на рост эспорта кофе в Россию, однако его стоимость остается нестабильной и будет зависеть от непрогнозируемых факторов. Об этом РИА Новости рассказал бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес."Мы занимаемся увеличением (поставок —ред.) сейчас… Идет тенденция к росту экспорта кофе (из Бразилии — ред.) в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20%", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с агентством на полях Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, как подчеркнул дипломат, одним из факторов изменения стоимости кофе может стать изменение климата. Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская упоминала, что резкое удорожание кофе в этом году спровоцировано экстремальными погодными условиями в странах-экспортерах. По ее словам, в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, наоборот засушливая погода.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, бразилия
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ
08:57 09.06.2024 (обновлено: 10:09 09.06.2024)
 
Бразилия надеется нарастить поставки одного продукта в Россию

Посол в России Соарес: Бразилия надеется на рост поставок кофе в Россию на 20%

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© CC BY 2.0 / Bill Smith
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Бразилия рассчитывает на рост эспорта кофе в Россию, однако его стоимость остается нестабильной и будет зависеть от непрогнозируемых факторов. Об этом РИА Новости рассказал бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
"Мы занимаемся увеличением (поставок —ред.) сейчас… Идет тенденция к росту экспорта кофе (из Бразилии — ред.) в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20%", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с агентством на полях Петербургском международном экономическом форуме.
Кроме того, как подчеркнул дипломат, одним из факторов изменения стоимости кофе может стать изменение климата.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская упоминала, что резкое удорожание кофе в этом году спровоцировано экстремальными погодными условиями в странах-экспортерах. По ее словам, в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, наоборот засушливая погода.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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