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"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона - 09.06.2024, ПРАЙМ
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"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона - 09.06.2024, ПРАЙМ
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона
Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X заявил французский политик... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T07:44+0300
2024-06-09T07:44+0300
политика
эммануэль макрон
военные
украина
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян."Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией, - написал политик. - Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!".Ранее французский лидера заявлял, что не исключает отправки войск на помощь Киеву в случае, если российские войска прорвут линию фронта, а от украинских властей поступит соответствующая просьба.По заявлению пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни у каких инструкторов, обучающих украинских военных, нет иммунитета. Вместе с тем Песков называл опасной риторику Парижа по поводу отправки военнослужащих на Украину.
https://1prime.ru/20240606/istrebiteli-848935485.html
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эммануэль макрон, военные, украина
Политика, Эммануэль Макрон, военные, УКРАИНА
07:44 09.06.2024
 
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона

Политик Дюпон-Эньян: Макрон ведет Францию к самоубийственной войне с Россией

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян.
"Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией, - написал политик. - Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!".
Ранее французский лидера заявлял, что не исключает отправки войск на помощь Киеву в случае, если российские войска прорвут линию фронта, а от украинских властей поступит соответствующая просьба.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
6 июня, 22:11
По заявлению пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни у каких инструкторов, обучающих украинских военных, нет иммунитета. Вместе с тем Песков называл опасной риторику Парижа по поводу отправки военнослужащих на Украину.
 
ПолитикаЭммануэль МакронвоенныеУКРАИНА
 
 
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