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"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона

"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона - 09.06.2024, ПРАЙМ

"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона

Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X заявил французский политик... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T07:44+0300

2024-06-09T07:44+0300

2024-06-09T07:44+0300

политика

эммануэль макрон

военные

украина

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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян."Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией, - написал политик. - Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!".Ранее французский лидера заявлял, что не исключает отправки войск на помощь Киеву в случае, если российские войска прорвут линию фронта, а от украинских властей поступит соответствующая просьба.По заявлению пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни у каких инструкторов, обучающих украинских военных, нет иммунитета. Вместе с тем Песков называл опасной риторику Парижа по поводу отправки военнослужащих на Украину.

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эммануэль макрон, военные, украина