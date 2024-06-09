https://1prime.ru/20240609/makron-849007345.html
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона - 09.06.2024, ПРАЙМ
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона
Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X заявил французский политик... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T07:44+0300
2024-06-09T07:44+0300
2024-06-09T07:44+0300
политика
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян."Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией, - написал политик. - Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!".Ранее французский лидера заявлял, что не исключает отправки войск на помощь Киеву в случае, если российские войска прорвут линию фронта, а от украинских властей поступит соответствующая просьба.По заявлению пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни у каких инструкторов, обучающих украинских военных, нет иммунитета. Вместе с тем Песков называл опасной риторику Парижа по поводу отправки военнослужащих на Украину.
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эммануэль макрон, военные, украина
Политика, Эммануэль Макрон, военные, УКРАИНА
"Даже американцы отказались". Во Франции поразились упорству Макрона
Политик Дюпон-Эньян: Макрон ведет Францию к самоубийственной войне с Россией
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ.
Эммануэль Макрон, делая заявления о противостоянии с Москвой, ведет Францию к войне с Российской Федерацией. Об этом в соцсети X
заявил французский политик Николя Дюпон-Эньян.
"Желая отправить военных инструкторов на Украину, Эммануэль Макрон ведет нас к самоубийственной войне между Францией и Россией, - написал политик. - Даже американцы, немцы и итальянцы отказались от этого безумия!".
Ранее французский лидера заявлял, что не исключает отправки войск на помощь Киеву в случае, если российские войска прорвут линию фронта, а от украинских властей поступит соответствующая просьба.
Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
По заявлению пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни у каких инструкторов, обучающих украинских военных, нет иммунитета. Вместе с тем Песков называл опасной риторику Парижа по поводу отправки военнослужащих на Украину.