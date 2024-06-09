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Рособрнадзор рассказал об изменениях в системе экзаменов для мигрантов
Рособрнадзор рассказал об изменениях в системе экзаменов для мигрантов - 09.06.2024, ПРАЙМ
Рособрнадзор рассказал об изменениях в системе экзаменов для мигрантов
Список вузов, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, может быть откорректирован, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ глава... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T15:14+0300
2024-06-09T15:14+0300
2024-06-09T15:14+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – ПРАЙМ. Список вузов, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, может быть откорректирован, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мы постоянно мониторим ситуацию по вузам, сейчас есть поручение проверить 13 высших учебных заведений, и до этого мы эту работу вели... Та проверка, которую мы сейчас проведем, она пойдет докладом в правительство, возможно, по итогам проверки список вузов, которые могут проводить экзамен для мигрантов, будет откорректирован, но он может остаться и таким же", — сказал Музаев. Ранее Рособрнадзор объявил предостережения семи вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, сообщили в ведомстве. Предупреждения получили Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина , СПбГУ, РУДН им. Патриса Лумумбы, РГПУ им. А.И. Герцена, Уфимский университет науки и технологий, Псковский государственный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Следственный комитет сообщал, что силовики задержали пятерых человек, в том числе сотрудников института Пушкина. Они незаконно выдавали сертификаты о знании русского языка, чтобы мигранты получили вид на жительство.Спустя несколько дней Минобрнауки объявило об увольнении ректора Института русского языка имени Пушкина и назначении исполняющим обязанности ректора Никиты Гусева. Причина — ненадлежащий контроль за проведением экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, русский язык, экзамены
Политика, РОССИЯ, русский язык, экзамены
Рособрнадзор рассказал об изменениях в системе экзаменов для мигрантов
Рособрнадзор: список вузов, проводящих экзамен для мигрантов, может измениться
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – ПРАЙМ. Список вузов, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, может быть откорректирован, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы постоянно мониторим ситуацию по вузам, сейчас есть поручение проверить 13 высших учебных заведений, и до этого мы эту работу вели... Та проверка, которую мы сейчас проведем, она пойдет докладом в правительство, возможно, по итогам проверки список вузов, которые могут проводить экзамен для мигрантов, будет откорректирован, но он может остаться и таким же", — сказал Музаев.
Ранее Рособрнадзор объявил предостережения семи вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, сообщили в ведомстве.
Предупреждения получили Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина , СПбГУ, РУДН им. Патриса Лумумбы, РГПУ им. А.И. Герцена, Уфимский университет науки и технологий, Псковский государственный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Глава СПЧ призвал прекратить покупку мигрантами российского гражданства
Следственный комитет сообщал, что силовики задержали пятерых человек, в том числе сотрудников института Пушкина. Они незаконно выдавали сертификаты о знании русского языка, чтобы мигранты получили вид на жительство.
Спустя несколько дней Минобрнауки объявило об увольнении ректора Института русского языка имени Пушкина и назначении исполняющим обязанности ректора Никиты Гусева. Причина — ненадлежащий контроль за проведением экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.