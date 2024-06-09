https://1prime.ru/20240609/migranty-849012311.html

Рособрнадзор рассказал об изменениях в системе экзаменов для мигрантов

Рособрнадзор рассказал об изменениях в системе экзаменов для мигрантов - 09.06.2024, ПРАЙМ

Рособрнадзор рассказал об изменениях в системе экзаменов для мигрантов

Список вузов, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, может быть откорректирован, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ глава... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T15:14+0300

2024-06-09T15:14+0300

2024-06-09T15:14+0300

политика

россия

русский язык

экзамены

https://cdnn.1prime.ru/img/83385/03/833850371_0:43:3077:1774_1920x0_80_0_0_4ba2312f6e7ecefeed640ad56d302cd4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – ПРАЙМ. Список вузов, которые имеют право принимать экзамен по русскому языку у мигрантов, может быть откорректирован, заявил РИА Новости "на полях" ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мы постоянно мониторим ситуацию по вузам, сейчас есть поручение проверить 13 высших учебных заведений, и до этого мы эту работу вели... Та проверка, которую мы сейчас проведем, она пойдет докладом в правительство, возможно, по итогам проверки список вузов, которые могут проводить экзамен для мигрантов, будет откорректирован, но он может остаться и таким же", — сказал Музаев. Ранее Рособрнадзор объявил предостережения семи вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, сообщили в ведомстве. Предупреждения получили Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина , СПбГУ, РУДН им. Патриса Лумумбы, РГПУ им. А.И. Герцена, Уфимский университет науки и технологий, Псковский государственный университет и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Следственный комитет сообщал, что силовики задержали пятерых человек, в том числе сотрудников института Пушкина. Они незаконно выдавали сертификаты о знании русского языка, чтобы мигранты получили вид на жительство.Спустя несколько дней Минобрнауки объявило об увольнении ректора Института русского языка имени Пушкина и назначении исполняющим обязанности ректора Никиты Гусева. Причина — ненадлежащий контроль за проведением экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://1prime.ru/20240604/migranty-848804756.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, русский язык, экзамены