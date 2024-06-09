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"Их выращивали для этого". Додон назвал виновников в разладе РФ и Молдавии - 09.06.2024, ПРАЙМ
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"Их выращивали для этого". Додон назвал виновников в разладе РФ и Молдавии
"Их выращивали для этого". Додон назвал виновников в разладе РФ и Молдавии - 09.06.2024, ПРАЙМ
"Их выращивали для этого". Додон назвал виновников в разладе РФ и Молдавии
Разлад в отношениях между Российской Федерацией и Молдавией произошел по вине "соросят" - выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса, но отношения можно... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T07:55+0300
2024-06-09T08:06+0300
политика
игорь додон
россия
молдавия
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Разлад в отношениях между Российской Федерацией и Молдавией произошел по вине "соросят" - выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса, но отношения можно восстановить. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон."За все 30 лет истории Молдовы я не помню периода, когда у нас были настолько плохие отношения между нашими странами. Последние три года Молдова полностью исключила любые контакты с Россией, - отметил политик. - И это произошло не по вине российского или молдавского народов. Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем "соросятами". Потому что они все работали в фондах Сороса, все из НКО. Все руководство высшее и министры большинство работали в НКО, их выращивали для этого". В то же время он выразил уверенность, что отношения между странами можно восстановить - молдавская оппозиция сделает это, когда придет к власти. "У нас другого варианта не будет. Поэтому мы точно будем дружить с Россией, - сказал Додон. - Мы точно вернем нашу повестку стратегического партнерства. Потому что без России, без сильной России, Молдове будет очень тяжело. Я говорю и про экономику, и про "социалку". Отношения между Российской Федерацией и Молдавией начали портиться после того, как в 2020 году президентом республики была избрана Майя Санду, придерживающаяся прозападного курса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для Российской Федерации. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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игорь додон, россия, молдавия
Политика, Игорь Додон, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ
07:55 09.06.2024 (обновлено: 08:06 09.06.2024)
 
"Их выращивали для этого". Додон назвал виновников в разладе РФ и Молдавии

Додон: разлад в отношениях России и Молдавии произошел по вине "соросят"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Разлад в отношениях между Российской Федерацией и Молдавией произошел по вине "соросят" - выходцев из фондов финансиста Джорджа Сороса, но отношения можно восстановить. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.
"За все 30 лет истории Молдовы я не помню периода, когда у нас были настолько плохие отношения между нашими странами. Последние три года Молдова полностью исключила любые контакты с Россией, - отметил политик. - И это произошло не по вине российского или молдавского народов. Тех, кто в этом виноват, мы обычно называем "соросятами". Потому что они все работали в фондах Сороса, все из НКО. Все руководство высшее и министры большинство работали в НКО, их выращивали для этого".
В то же время он выразил уверенность, что отношения между странами можно восстановить - молдавская оппозиция сделает это, когда придет к власти.
"У нас другого варианта не будет. Поэтому мы точно будем дружить с Россией, - сказал Додон. - Мы точно вернем нашу повестку стратегического партнерства. Потому что без России, без сильной России, Молдове будет очень тяжело. Я говорю и про экономику, и про "социалку".
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
В Молдавии хотят избавиться от тотального внешнего управления Запада
6 июня, 16:39
Отношения между Российской Федерацией и Молдавией начали портиться после того, как в 2020 году президентом республики была избрана Майя Санду, придерживающаяся прозападного курса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для Российской Федерации.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ПолитикаИгорь ДодонРОССИЯМОЛДАВИЯ
 
 
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