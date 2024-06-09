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Во "Вкусно — и точка" рассказали, как справляются с кадровым голодом - 09.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240609/motivatsiya-849011987.html
Во "Вкусно — и точка" рассказали, как справляются с кадровым голодом
Во "Вкусно — и точка" рассказали, как справляются с кадровым голодом - 09.06.2024, ПРАЙМ
Во "Вкусно — и точка" рассказали, как справляются с кадровым голодом
Зарплата работников сети "Вкусно - и точка" за последний год выросла существенно выше инфляции, однако компания все равно испытывает кадровый голод и старается... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T14:34+0300
2024-06-09T14:34+0300
экономика
россия
"вкусно - и точка"
зарплата
инфляция
мотивация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Зарплата работников сети "Вкусно - и точка" за последний год выросла существенно выше инфляции, однако компания все равно испытывает кадровый голод и старается по-разному мотивировать своих работников, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор "Вкусно - и точка" Олег Пароев. "В целом мы стараемся мотивировать не только зарплатой… У нас есть мотивационные программы, направленные на это, а также большое количество премий и надбавок, и, кстати, нет ни одного штрафа, никакого депремирования. Даже если ты делаешь что-то не так, невозможно получить штраф, тебе просто объяснят, как нужно делать правильно. Научат, но никаких штрафных санкций не будет", — рассказал он. С кадровым голодом компания справляется и с помощью стипендиальных программ с высшими и средними учебными заведениями — пилотный проект "Вкусно - и точка" сейчас запустила с "Росбиотехом". При этом, по словам гендиректора, около трети работников компании — это несовершеннолетние. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 10 июня в 10.00 мск.
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россия, "вкусно - и точка", зарплата, инфляция, мотивация
Экономика, РОССИЯ, "Вкусно - и точка", зарплата, инфляция, мотивация
14:34 09.06.2024
 
Во "Вкусно — и точка" рассказали, как справляются с кадровым голодом

Пароев: во "Вкусно - и точка" вообще нет штрафов для работников

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСтарт работы кофеен во "Вкусно – и точка"
Старт работы кофеен во Вкусно – и точка - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Зарплата работников сети "Вкусно - и точка" за последний год выросла существенно выше инфляции, однако компания все равно испытывает кадровый голод и старается по-разному мотивировать своих работников, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор "Вкусно - и точка" Олег Пароев.
"В целом мы стараемся мотивировать не только зарплатой… У нас есть мотивационные программы, направленные на это, а также большое количество премий и надбавок, и, кстати, нет ни одного штрафа, никакого депремирования. Даже если ты делаешь что-то не так, невозможно получить штраф, тебе просто объяснят, как нужно делать правильно. Научат, но никаких штрафных санкций не будет", — рассказал он.
С кадровым голодом компания справляется и с помощью стипендиальных программ с высшими и средними учебными заведениями — пилотный проект "Вкусно - и точка" сейчас запустила с "Росбиотехом". При этом, по словам гендиректора, около трети работников компании — это несовершеннолетние.
Новая серия игрушек сети фаст-фудов Вкусно — и точка - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
"Вкусно - и точка" отложила идею о локализации производства игрушек в РФ
Вчера, 14:25
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 10 июня в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯ"Вкусно - и точка"зарплатаинфляциямотивация
 
 
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