https://1prime.ru/20240609/nalogovaya-sistema-849009324.html
В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ
В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ - 09.06.2024, ПРАЙМ
В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ
Руководство нескольких крупных российских предприятий выразили готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы в старне на... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T10:30+0300
2024-06-09T10:30+0300
2024-06-09T10:30+0300
россия
налоговая система
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Руководство нескольких крупных российских предприятий выразили готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы в старне на прогрессивную, пишет издание РБК со ссылкой на результаты опроса предпринимателей.Так, гендиректор холдинга Independent Media Наталья Веснина отметила, что в ее фирме будут приняты все возможные меры для того, чтобы налоговые изменения были проведены максимально комфортно для сотрудников. По ее словам, у холдинга такая возможность есть.Также высказался генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина, которая подчеркнула, что в ее компании будут стремиться пересматривать заработную плату на фоне ожидаемых налоговых изменений. Тем не менее, по ее словам, к повышению зарплат при прогрессии НДФЛ следует подходить "очень тщательно".Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Предлагается сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20 процентов, выше 50 миллионов - 22 процента.Согласно расчетам ведомства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - рост ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.
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россия, налоговая система, прогрессивная шкала ндфл
РОССИЯ, налоговая система, прогрессивная шкала НДФЛ
В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ
Бизнес рассказал, будет ли повышать зарплаты из-за прогрессии НДФЛ
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ.
Руководство нескольких крупных российских предприятий выразили готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы в старне на прогрессивную, пишет
издание РБК со ссылкой на результаты опроса предпринимателей.
Так, гендиректор холдинга Independent Media Наталья Веснина отметила, что в ее фирме будут приняты все возможные меры для того, чтобы налоговые изменения были проведены максимально комфортно для сотрудников. По ее словам, у холдинга такая возможность есть.
Также высказался генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина, которая подчеркнула, что в ее компании будут стремиться пересматривать заработную плату на фоне ожидаемых налоговых изменений. Тем не менее, по ее словам, к повышению зарплат при прогрессии НДФЛ следует подходить "очень тщательно".
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Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
Предлагается сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20 процентов, выше 50 миллионов - 22 процента.
Согласно расчетам ведомства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - рост ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.