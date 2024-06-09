https://1prime.ru/20240609/nalogovaya-sistema-849009324.html

В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ

В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ - 09.06.2024, ПРАЙМ

В России оценили вероятность повышения зарплат из-за прогрессии НДФЛ

Руководство нескольких крупных российских предприятий выразили готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы в старне на... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T10:30+0300

2024-06-09T10:30+0300

2024-06-09T10:30+0300

россия

налоговая система

прогрессивная шкала ндфл

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Руководство нескольких крупных российских предприятий выразили готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы в старне на прогрессивную, пишет издание РБК со ссылкой на результаты опроса предпринимателей.Так, гендиректор холдинга Independent Media Наталья Веснина отметила, что в ее фирме будут приняты все возможные меры для того, чтобы налоговые изменения были проведены максимально комфортно для сотрудников. По ее словам, у холдинга такая возможность есть.Также высказался генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина, которая подчеркнула, что в ее компании будут стремиться пересматривать заработную плату на фоне ожидаемых налоговых изменений. Тем не менее, по ее словам, к повышению зарплат при прогрессии НДФЛ следует подходить "очень тщательно".Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Предлагается сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20 процентов, выше 50 миллионов - 22 процента.Согласно расчетам ведомства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - рост ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.

https://1prime.ru/20240606/kotyakov-848896809.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, налоговая система, прогрессивная шкала ндфл