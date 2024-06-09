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Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии
Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии - 09.06.2024, ПРАЙМ
Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии
Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T12:51+0300
2024-06-09T12:51+0300
россия
германия
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Германии не хватает суверенитета и самотоятельности."И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются - им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому такая это их нелёгкая позиция", - добавил он. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что государство должно подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
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россия, германия
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
12:51 09.06.2024
 
Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии

Песков: заявления властей ФРГ о войне с РФ – желание угодить как НАТО, так и ЕС

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Германии не хватает суверенитета и самотоятельности.
"И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются - им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому такая это их нелёгкая позиция", - добавил он.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что государство должно подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
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