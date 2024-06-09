https://1prime.ru/20240609/peskov-849010891.html
Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии
Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии - 09.06.2024, ПРАЙМ
Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии
Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T12:51+0300
2024-06-09T12:51+0300
2024-06-09T12:51+0300
россия
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Германии не хватает суверенитета и самотоятельности."И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются - им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому такая это их нелёгкая позиция", - добавил он. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что государство должно подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
https://1prime.ru/20240605/udary-848862172.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_1efb536025e81fe491a899d843de021d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия
Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии
Песков: заявления властей ФРГ о войне с РФ – желание угодить как НАТО, так и ЕС
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Германии не хватает суверенитета и самотоятельности.
"И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются - им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому такая это их нелёгкая позиция", - добавил он.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что государство должно подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
Писториус раскрыл, где Германия разрешит Украине бить по России