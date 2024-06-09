https://1prime.ru/20240609/peskov-849010891.html

Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии

Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии - 09.06.2024, ПРАЙМ

Песков сочувствует вынужденной заявлять о "войне с Россией" Германии

Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T12:51+0300

2024-06-09T12:51+0300

2024-06-09T12:51+0300

россия

германия

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Утверждения немецкий властей о подготовке к прямому военному противостоянию с Россией обсусловлены желанием угодить Брюсселю, Вашингтону, и НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В этой связи пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что после окончания Второй мировой войны Германии не хватает суверенитета и самотоятельности."И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются - им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Представляете, как они разрываются? И вот они наперегонки на разных уровнях делают заявления. Поэтому такая это их нелёгкая позиция", - добавил он. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что государство должно подготовиться к войне с Россией к 2029 году.

https://1prime.ru/20240605/udary-848862172.html

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