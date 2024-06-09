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В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами - 09.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами
цензуру для СМИ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T14:42+0300
2024-06-09T14:42+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - ПРАЙМ. Россия должна стремиться объяснять свою позицию, несмотря на предвоенный экстаз представителей западной элиты, из-за которого они вводят цензуру для СМИ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее пятого июня президент России Владимир Путин провел встречу с представителями международных информационных агентств. "Их редакционная политика, я в этом убежден, она не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами, о чем они говорят напрямую, они, входя вот в такой, знаете, предвоенный экстаз, соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное. И это то, что происходит, это то, что мы видим невооруженным глазом", - рассказал пресс-секретарь российского президента Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кроме того, Песков упомянул, что даже в "самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании" выходят материалы, написанные "под диктовку". По его словам, даже в условиях ограничений России следует пытаться доносить свою позицию до мира.Пресс-секретарь главы государства уточнил, что все приглашенные на встречу с Путиным медиа сразу же согласились, хотя некоторые из них думали медленно. Ппетербургский международный экономический форум является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходил с 5 по 8 июня.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:42 09.06.2024
 
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами

Песков: Запад вводит цензуру для своих СМИ, но РФ должна объяснять свою позицию

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - ПРАЙМ. Россия должна стремиться объяснять свою позицию, несмотря на предвоенный экстаз представителей западной элиты, из-за которого они вводят цензуру для СМИ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее пятого июня президент России Владимир Путин провел встречу с представителями международных информационных агентств.
"Их редакционная политика, я в этом убежден, она не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами, о чем они говорят напрямую, они, входя вот в такой, знаете, предвоенный экстаз, соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное. И это то, что происходит, это то, что мы видим невооруженным глазом", - рассказал пресс-секретарь российского президента Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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Кроме того, Песков упомянул, что даже в "самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании" выходят материалы, написанные "под диктовку". По его словам, даже в условиях ограничений России следует пытаться доносить свою позицию до мира.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что все приглашенные на встречу с Путиным медиа сразу же согласились, хотя некоторые из них думали медленно.
Ппетербургский международный экономический форум является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходил с 5 по 8 июня.
 
РОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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