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В Ростовской области подсчитали потери урожая из-за заморозков
В Ростовской области подсчитали потери урожая из-за заморозков - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области подсчитали потери урожая из-за заморозков
Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T15:53+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он напомнил, что в текущем году была ранняя весна, и в марте взошли почти 100% посевов. В апреле пришла 30-градусная жара, а в мае ударили морозы. Это привело к потере 210 тысяч гектаров. В настоящее время в регионе более двух месяцев не было дождей, из-за угрозы засухи введен режим повышенной готовности. "По моей оценке, с учетом общения с селянами, я вижу потерю порядка 30% урожая", — сказал Голубев, уточнив, что это предварительная оценка. При этом, даже если в регионе пойдут долгожданные дожди, они лишь помогут сохранить взошедшие посевы. Губернатор напомнил, что показатели сбора урожая росли в регионе стабильно на протяжении примерно десяти лет. В минувшем году было собрано 16,4 миллиона тонн зерновых, 2,3 миллиона тонн масличных культур.Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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Экономика, РОССИЯ, Ростовская область
В Ростовской области подсчитали потери урожая из-за заморозков
Голубев: потери урожая в Ростовской области в 2024 г могут составить около 30%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он напомнил, что в текущем году была ранняя весна, и в марте взошли почти 100% посевов. В апреле пришла 30-градусная жара, а в мае ударили морозы. Это привело к потере 210 тысяч гектаров. В настоящее время в регионе более двух месяцев не было дождей, из-за угрозы засухи введен режим повышенной готовности.
"По моей оценке, с учетом общения с селянами, я вижу потерю порядка 30% урожая", — сказал Голубев, уточнив, что это предварительная оценка. При этом, даже если в регионе пойдут долгожданные дожди, они лишь помогут сохранить взошедшие посевы.
Губернатор напомнил, что показатели сбора урожая росли в регионе стабильно на протяжении примерно десяти лет. В минувшем году было собрано 16,4 миллиона тонн зерновых, 2,3 миллиона тонн масличных культур.
В Ростовской области введен режим ЧС из-за заморозков
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.