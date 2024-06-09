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Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда - 09.06.2024, ПРАЙМ
Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда
Доля рубля в расчетах между Россией и Европой достигла рекордных значений в 58,5 процента, пишет издание РБК, ссылаясь на данные экономистов Банка России. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T15:17+0300
2024-06-09T15:19+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах между Россией и Европой достигла рекордных значений в 58,5 процента, пишет издание РБК, ссылаясь на данные экономистов Банка России. Так, согласно данным статьи, максимум был достигнул в марте. В этом месяце доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5 процента. В Центробанк уточнили, что еще 13 процентов от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств.Отмечается, что в годовом выражении доля российской валюты увеличилась более чем на 10 п.п., а в совокупности в I квартале текущего года российские экспортеры поставили на европейский рынок продукцию на 15,4 миллиарда долларов.Ранее президент России Владимир Путин говорил, что доля расчетов в "токсичных" валютах за экспорт из страны сократилась в два раза. Также, по его словам, доля рубля напротив активно растет и приближается к 40 процентам.
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россия, банк россии, рубль
РОССИЯ, Банк России, рубль
15:17 09.06.2024 (обновлено: 15:19 09.06.2024)
 
Доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекорда

РБУ: доля рубля в расчетах России с Европой достигла рекордных 58,5 процента

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты.
Денежные купюры и монеты. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах между Россией и Европой достигла рекордных значений в 58,5 процента, пишет издание РБК, ссылаясь на данные экономистов Банка России.
Так, согласно данным статьи, максимум был достигнул в марте. В этом месяце доля валют недружественных стран (доллара и евро) в структуре расчетов за российский экспорт с европейскими странами составила 28,5 процента. В Центробанк уточнили, что еще 13 процентов от всех торговых операций пришлось на денежные единицы дружественных государств.
Отмечается, что в годовом выражении доля российской валюты увеличилась более чем на 10 п.п., а в совокупности в I квартале текущего года российские экспортеры поставили на европейский рынок продукцию на 15,4 миллиарда долларов.
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что доля расчетов в "токсичных" валютах за экспорт из страны сократилась в два раза. Также, по его словам, доля рубля напротив активно растет и приближается к 40 процентам.
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