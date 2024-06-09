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"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России - 09.06.2024, ПРАЙМ
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"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России - 09.06.2024, ПРАЙМ
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России
Макс Бергман в интервью телеканалу CBS. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T09:41+0300
2024-06-09T09:41+0300
россия
украина
сша
европа
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В течение десятилетий США делали все, чтобы Европа инвестировала больше средств в подготовку к военному столкновению с Россией, рассказал американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт уточнил, что украиснкий конфликт позволил воплотить этот план в реальность. Тем не менее, по словам Бергмана, потенциальное возвращение бывшего президента Штатов Дональда Трампа на пост поставит Евросоюз в трудное положение. "Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов тратят больше двух процентов (ВВП на оборону. — ред.). Так что это потрясающие новости. &lt;…&gt; Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения", — заявил он.Как резюмировал Бергман, если США "выйдут из игры", то Европа погрузится в хаос.
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россия, украина, сша, европа
РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЕВРОПА
09:41 09.06.2024
 
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России

Аналитик Бергман: в Европе начнется хаос, если США выйдут из противостояния с РФ

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В течение десятилетий США делали все, чтобы Европа инвестировала больше средств в подготовку к военному столкновению с Россией, рассказал американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.
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Эксперт уточнил, что украиснкий конфликт позволил воплотить этот план в реальность. Тем не менее, по словам Бергмана, потенциальное возвращение бывшего президента Штатов Дональда Трампа на пост поставит Евросоюз в трудное положение.
"Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов тратят больше двух процентов (ВВП на оборону. — ред.). Так что это потрясающие новости. <…> Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения", — заявил он.
Как резюмировал Бергман, если США "выйдут из игры", то Европа погрузится в хаос.
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РОССИЯУКРАИНАСШАЕВРОПА
 
 
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