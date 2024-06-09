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Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы

Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы - 09.06.2024, ПРАЙМ

Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы

Из-за резкого подорожания стоматологических услуг у столичных жителей становится все популярнее "зубной" туризм. Сколько можно сэкономить на лечении в регионах... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T02:02+0300

2024-06-09T02:02+0300

2024-06-09T02:02+0300

стоматология

туризм

внутренний туризм

эксклюзив

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Из-за резкого подорожания стоматологических услуг у столичных жителей становится все популярнее "зубной" туризм. Сколько можно сэкономить на лечении в регионах и на что обратить внимание, рассказала доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.Стоимость стоматологических услуг в регионах действительно ниже. Там, как и в Москве, есть высококвалифицированные стоматологи и современные клиники. По оценкам Соболевой, средняя стоимость пломбирования одного зуба в московской стоматологической клинике обойдется в 2 -10 тысячи, в регионах - 1,5 - 7 тысяч рублей, установка коронки в Москве - 15-50 тысяч против 10-40 тысяч рублей в регионах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКариес дешевле всего вылечить в Тульской, Тверской, Рязанской Владимирской областях - от 2000 до 2700 рублей. Самая низкая цена на удаление зуба под местным обезболиванием в Тульской области -1426 рублей.Впрочем, существенно сэкономить получится лишь при лечении нескольких зубов или в так называемых сложных случаях. Услуги врача, импланты и другие материалы всегда дороги, если они хорошего качества, предупреждает эксперт.При выборе клиники обратите внимание на следующее:Определенные виды стоматологических услуг требуют неоднократного посещения врача. То есть в клинику надо приезжать несколько раз. И не всегда удается точно рассчитать затраты на лечение, дорогу и проживание. Возможно, в некоторые случаях лечить зубы дома выйдет дешевле.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

стоматология, туризм, внутренний туризм, эксклюзив