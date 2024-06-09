Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы - 09.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240609/stomatologiya--848861844.html
Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы
Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы - 09.06.2024, ПРАЙМ
Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы
Из-за резкого подорожания стоматологических услуг у столичных жителей становится все популярнее "зубной" туризм. Сколько можно сэкономить на лечении в регионах... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T02:02+0300
2024-06-09T02:02+0300
стоматология
туризм
внутренний туризм
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/27/762882703_0:175:4928:2947_1920x0_80_0_0_bf114dd802a6e917d11414ee34b5d95f.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Из-за резкого подорожания стоматологических услуг у столичных жителей становится все популярнее "зубной" туризм. Сколько можно сэкономить на лечении в регионах и на что обратить внимание, рассказала доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.Стоимость стоматологических услуг в регионах действительно ниже. Там, как и в Москве, есть высококвалифицированные стоматологи и современные клиники. По оценкам Соболевой, средняя стоимость пломбирования одного зуба в московской стоматологической клинике обойдется в 2 -10 тысячи, в регионах - 1,5 - 7 тысяч рублей, установка коронки в Москве - 15-50 тысяч против 10-40 тысяч рублей в регионах.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКариес дешевле всего вылечить в Тульской, Тверской, Рязанской Владимирской областях - от 2000 до 2700 рублей. Самая низкая цена на удаление зуба под местным обезболиванием в Тульской области -1426 рублей.Впрочем, существенно сэкономить получится лишь при лечении нескольких зубов или в так называемых сложных случаях. Услуги врача, импланты и другие материалы всегда дороги, если они хорошего качества, предупреждает эксперт.При выборе клиники обратите внимание на следующее:Определенные виды стоматологических услуг требуют неоднократного посещения врача. То есть в клинику надо приезжать несколько раз. И не всегда удается точно рассчитать затраты на лечение, дорогу и проживание. Возможно, в некоторые случаях лечить зубы дома выйдет дешевле.
https://1prime.ru/20240423/vrach-847618570.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/27/762882703_555:0:4928:3280_1920x0_80_0_0_cc7369cca811b3ed55d522af4919be8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
стоматология, туризм, внутренний туризм, эксклюзив
стоматология, Туризм, внутренний туризм, Эксклюзив
02:02 09.06.2024
 
Новый вид туризма. В каких регионах выгодно лечить зубы

Доцент Соболева: кариес дешевле лечить в Тульской, Тверской, Рязанской областях

© fotolia.com / CandyBox Images" Cтоматологический кабинет
Cтоматологический кабинет - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© fotolia.com / CandyBox Images
Читать Прайм в
Дзен Telegram
%Экономические новости
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Из-за резкого подорожания стоматологических услуг у столичных жителей становится все популярнее "зубной" туризм. Сколько можно сэкономить на лечении в регионах и на что обратить внимание, рассказала доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.
Стоимость стоматологических услуг в регионах действительно ниже. Там, как и в Москве, есть высококвалифицированные стоматологи и современные клиники. По оценкам Соболевой, средняя стоимость пломбирования одного зуба в московской стоматологической клинике обойдется в 2 -10 тысячи, в регионах - 1,5 - 7 тысяч рублей, установка коронки в Москве - 15-50 тысяч против 10-40 тысяч рублей в регионах.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Кариес дешевле всего вылечить в Тульской, Тверской, Рязанской Владимирской областях - от 2000 до 2700 рублей. Самая низкая цена на удаление зуба под местным обезболиванием в Тульской области -1426 рублей.
Впрочем, существенно сэкономить получится лишь при лечении нескольких зубов или в так называемых сложных случаях. Услуги врача, импланты и другие материалы всегда дороги, если они хорошего качества, предупреждает эксперт.
При выборе клиники обратите внимание на следующее:
  1. 1.
    Квалификация врачей: необходимо убедиться, что они имеют соответствующее образование, лицензии и опыт работы.
  2. 2.
    Использование современного оборудования, своевременное его обновление.
  3. 3.
    Гигиена и стерилизация: если клиника не соблюдает стандарты, вероятны инфекции и осложнения.
  4. 4.
    Материалы: дешевые и устаревшие технологии могут привести к неполноценному лечению и проблемам в будущем.
  5. 5.
    Отзывы и репутация клиники.
Определенные виды стоматологических услуг требуют неоднократного посещения врача. То есть в клинику надо приезжать несколько раз. И не всегда удается точно рассчитать затраты на лечение, дорогу и проживание. Возможно, в некоторые случаях лечить зубы дома выйдет дешевле.
Консультация врача-невролога - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Эксперты выяснили, сколько россияне готовы отдать за визит к платному врачу
23 апреля, 14:51
 
стоматологияТуризмвнутренний туризмЭксклюзив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала