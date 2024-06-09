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"Киев проиграл". В США указали на ущербность политики Зеленского
"Киев проиграл". В США указали на ущербность политики Зеленского - 09.06.2024, ПРАЙМ
"Киев проиграл". В США указали на ущербность политики Зеленского
Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями граждан Украины говорит о неминуемом поражении Киева. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T08:41+0300
2024-06-09T08:41+0300
2024-06-09T08:41+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями граждан Украины говорит о неминуемом поражении Киева. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал профессор Массачусетского технологического института, бывший советник Минобороны США Теодор Постол."Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, - отметил профессор, - чтобы у группы полнейших невежд на Западе возникло впечатление, будто что-либо из происходящего в настоящее время способно спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте".При этом он назвал ситуацию с демографией на Украине "черной дырой."По сути, Зеленский бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. У них нет ни единого шанса на поле боя", — почеркнул Постол.На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать на Украине немного. Вместе с тем он сообщил, что администрация соединенных Штатов настаивает, чтобы порог мобилизации на Украине был снижен до 18 лет.
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владимир зеленский, политика
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, политика
"Киев проиграл". В США указали на ущербность политики Зеленского
Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит украинцев из-за Запада
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ.
Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями граждан Украины говорит о неминуемом поражении Киева. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
высказал профессор Массачусетского технологического института, бывший советник Минобороны США Теодор Постол.
"Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, - отметил профессор, - чтобы у группы полнейших невежд на Западе возникло впечатление, будто что-либо из происходящего в настоящее время способно спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте".
При этом он назвал ситуацию с демографией на Украине "черной дырой.
"По сути, Зеленский бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. У них нет ни единого шанса на поле боя", — почеркнул Постол.
Зеленский анонсировал скорые поставки дополнительных средств ПВО Украине
На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать на Украине немного. Вместе с тем он сообщил, что администрация соединенных Штатов настаивает, чтобы порог мобилизации на Украине был снижен до 18 лет.