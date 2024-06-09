https://1prime.ru/20240609/svo-849007973.html

"Киев проиграл". В США указали на ущербность политики Зеленского

"Киев проиграл". В США указали на ущербность политики Зеленского - 09.06.2024, ПРАЙМ

"Киев проиграл". В США указали на ущербность политики Зеленского

Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями граждан Украины говорит о неминуемом поражении Киева. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T08:41+0300

2024-06-09T08:41+0300

2024-06-09T08:41+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

политика

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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями граждан Украины говорит о неминуемом поражении Киева. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал профессор Массачусетского технологического института, бывший советник Минобороны США Теодор Постол."Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, - отметил профессор, - чтобы у группы полнейших невежд на Западе возникло впечатление, будто что-либо из происходящего в настоящее время способно спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте".При этом он назвал ситуацию с демографией на Украине "черной дырой."По сути, Зеленский бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. У них нет ни единого шанса на поле боя", — почеркнул Постол.На недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать на Украине немного. Вместе с тем он сообщил, что администрация соединенных Штатов настаивает, чтобы порог мобилизации на Украине был снижен до 18 лет.

https://1prime.ru/20240608/zelenskiy-849005740.html

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владимир зеленский, политика