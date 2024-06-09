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Во имя спасения мировой финансовой системы. Запад идет в атаку на Россию - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Во имя спасения мировой финансовой системы. Запад идет в атаку на Россию
Во имя спасения мировой финансовой системы. Запад идет в атаку на Россию - 09.06.2024, ПРАЙМ
Во имя спасения мировой финансовой системы. Запад идет в атаку на Россию
На Западе усиливается угар военной истерии. Соединенные Штаты и Евросоюз навязывают свою волю другим странам, искажая факты и фальсифицируя определения. На... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T10:15+0300
2024-06-09T10:15+0300
спецоперация на украине
война
россия
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. На Западе усиливается угар военной истерии. Соединенные Штаты и Евросоюз навязывают свою волю другим странам, искажая факты и фальсифицируя определения. На Западе считают, что мировая война спасет от приближающегося краха финансовую систему, пишет в статье для Myśl Polska обозреватель Лукаш Ястржембский.По его мнению, мир, включая Польшу, приближается к той грани, после которой безумцы в правительствах многих государств будут "готовы развязать мировую войну с непредсказуемыми последствиями"."Угар военной пропаганды усиливается, признаков отрезвления не видно", - констатирует обозреватель.То, что Польшу не заставлял делать СССР во времена Варшавского договора, польские власти сейчас "охотно делают в эпоху нашей принадлежности к НАТО", причем часто на шаг опережая Североатлантический альянс, пишет Ястржембский и добавляет: "Декларирование готовности поляков умирать за чужие интересы — подлость высшей пробы".Он отмечает, что, согласно сообщениям в СМИ, целый ряд западных стран разрешили Украине применять поставленное ими оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. А это, на его взгляд, может рассматриваться Россией как официальное вступление соответствующих стран в украинский конфликт.Вместе с тем Ястржембский утверждает, что "Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам". При этом, как подчеркивается в статье, "искажаются факты и фальсифицируются определения"."Многие мировые центры хотят этой мировой войны. Многие богатые и влиятельные люди видят в этом спасение от грядущего краха мировой финансовой системы", - считает автор.Он обращает внимание, что Польша, с учетом ее принадлежности к НАТО и Евросоюзу, а также "насыщенности СМИ различными "соросовскими" установками", просто обречена на пропагандистскую обработку со стороны лишь одного единственного участника конфликта. Соответственно, полякам, по его мнению, очень сложно оценивать ситуацию хоть сколько-нибудь объективно.В качестве примера благоразумия Ястржембский приводит слова госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, который заявил: "Возможное применение оружия, поставляемого Киеву западными государствами, на территории России может привести к неконтролируемой эскалации. Это действительно тревожная перспектива".Поляки могут разве что сожалеть, что таких слов не слышно в их стране, заключил обозреватель.Полностью читайте статью на ИноСМИ
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война, россия
Спецоперация на Украине, война, РОССИЯ
10:15 09.06.2024
 
Во имя спасения мировой финансовой системы. Запад идет в атаку на Россию

MP: Запад считает, что война спасет от краха мировую финансовую систему

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. На Западе усиливается угар военной истерии. Соединенные Штаты и Евросоюз навязывают свою волю другим странам, искажая факты и фальсифицируя определения. На Западе считают, что мировая война спасет от приближающегося краха финансовую систему, пишет в статье для Myśl Polska обозреватель Лукаш Ястржембский.
По его мнению, мир, включая Польшу, приближается к той грани, после которой безумцы в правительствах многих государств будут "готовы развязать мировую войну с непредсказуемыми последствиями".
"Угар военной пропаганды усиливается, признаков отрезвления не видно", - констатирует обозреватель.
То, что Польшу не заставлял делать СССР во времена Варшавского договора, польские власти сейчас "охотно делают в эпоху нашей принадлежности к НАТО", причем часто на шаг опережая Североатлантический альянс, пишет Ястржембский и добавляет: "Декларирование готовности поляков умирать за чужие интересы — подлость высшей пробы".
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Он отмечает, что, согласно сообщениям в СМИ, целый ряд западных стран разрешили Украине применять поставленное ими оружие для нанесения ударов по территории Российской Федерации. А это, на его взгляд, может рассматриваться Россией как официальное вступление соответствующих стран в украинский конфликт.
Вместе с тем Ястржембский утверждает, что "Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам". При этом, как подчеркивается в статье, "искажаются факты и фальсифицируются определения".
"Многие мировые центры хотят этой мировой войны. Многие богатые и влиятельные люди видят в этом спасение от грядущего краха мировой финансовой системы", - считает автор.
Он обращает внимание, что Польша, с учетом ее принадлежности к НАТО и Евросоюзу, а также "насыщенности СМИ различными "соросовскими" установками", просто обречена на пропагандистскую обработку со стороны лишь одного единственного участника конфликта. Соответственно, полякам, по его мнению, очень сложно оценивать ситуацию хоть сколько-нибудь объективно.
В качестве примера благоразумия Ястржембский приводит слова госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, который заявил: "Возможное применение оружия, поставляемого Киеву западными государствами, на территории России может привести к неконтролируемой эскалации. Это действительно тревожная перспектива".
Поляки могут разве что сожалеть, что таких слов не слышно в их стране, заключил обозреватель.
Полностью читайте статью на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраиневойнаРОССИЯ
 
 
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