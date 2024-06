https://1prime.ru/20240609/svo-849010004.html

"Последняя мировая": в США призвали к переговорам с учетом интересов России

МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Альтернативой переговорам по урегулированию украинского кризиса выступает глобальная война. И Запад делает все, чтобы ее приблизить, говорится в публикации The Nation редактор издания Катрина ванден Хювел и экс-советник по России Госдепартамента США Джеймс Карден.Как утверждается в статье, "к сожалению, не будет преувеличением сказать", что сегодня Запад стоит перед выбором между урегулированием ситуации на Украине с помощью переговоров и развязыванием третьей и, вероятно, последней мировой войны.Судя по недавним заявлениям официальных лиц США и Евросоюза, на текущий момент существует "растущий консенсус в пользу войны". В частности, авторы приводят высказывание председателя Объединенного комитета начальников штабов США, который, говоря об отправке инструкторов НАТО на Украину, заявил: "Мы рано или поздно придем к этому".При этом европейские высокопоставленные чиновники, включая, например, президента Франции, а также глав МИД Великобритании и Германии, призывают к поставке в помощь Киеву оружия еще большей дальности. А The New York Times, которая цитируется в статье, сообщает, что Великобритания, ФРГ и Франция "работают над размещением на Украине филиалов военных компаний".В ответ Россия начала учения с "отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", говорится в статье.Далее авторы задаются вопросом, является ли все это признаками приближающейся третьей мировой войны — и если является, то как можно ее избежать?И тут же сами на него отвечают: "Для этого администрация Байдена должна, наконец, занять позицию хладнокровного реализма в отношении Украины и понять, что, хотя положение украинского народа и является весьма тяжелым, более гуманным вариантом является не расширять конфронтацию".В заключение авторы признают, что "вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России было нашей (США – прим. ред.) трагической и дорогостоящей ошибкой. А затем призывают администрацию Джо Байдена "как можно скорее" найти выход из ситуации ради украинского народа.Полностью читайте статью на ИноСМИ

