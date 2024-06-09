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Разобьет "Армату": на Украине обещают создать свой прорывной танк - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Разобьет "Армату": на Украине обещают создать свой прорывной танк
Разобьет "Армату": на Украине обещают создать свой прорывной танк - 09.06.2024, ПРАЙМ
Разобьет "Армату": на Украине обещают создать свой прорывной танк
Через пять-десять лет на Украине будет создан танк, который сможет разбить российский танк "Армата", всерьез утверждается в публикации украинского "Фокуса". | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T13:12+0300
2024-06-09T13:18+0300
вооружения
украина
танки
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Через пять-десять лет на Украине будет создан танк, который сможет разбить российский танк "Армата", всерьез утверждается в публикации украинского "Фокуса".Автор статьи вспомнил и довольно подробно разобрал украинские проекты двадцати-, а то и тридцатилетней давности. Ведь в 1990-х конструкторы украинского КБ им. Морозова разрабатывали сначала прорывной танк "Молот", а затем – танк "Нота", который, подобно российскому танку "Армата", должен был иметь безэкипажную башню и мощное бронирование.К сегодняшнему дню, как указывается в статье, от этих проектов "остались лишь прототипы и опытные образцы на хранении Минобороны Украины". Но это обстоятельство не влияет на степень оптимизма автора. Наоборот, он с уверенностью, пусть и неаргументированной, пишет, что Украине, невзирая ни на что, все равно удастся создать свой прорывной танк, который вне сомнений разгромит всех врагов Киева.Ссылаясь на мнение танкового эксперта Николая Саламаха, автор статьи перечисляет важнейшие параметры, которые необходимо учесть "при создании будущего танка для ВСУ". В частности, это калибр пушки, развитие боеприпасной промышленности, стабилизатор вооружения, электроника, двигатель.А чтобы все это было учтено и реализовано, Украине, если верить автору, нужно всего-то ничего – просто развить до необходимого уровня химическую, металлургическую и, разумеется, машиностроительную промышленность.Далее автор, как и прежде на полном серьезе, пишет: "Если эти условия будут выполнены, то за 5-10 лет Украине можно будет выйти на собственную боевую машину. Если нет, то придется работать в кооперации с Западом". Остается только вспомнить детскую поговорку про то, что мечтать не вредно.Полностью читайте статью на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240508/ukraina-848027049.html
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украина, танки
Вооружения, УКРАИНА, Танки
13:12 09.06.2024 (обновлено: 13:18 09.06.2024)
 
Разобьет "Армату": на Украине обещают создать свой прорывной танк

"Фокус": Украина имеет базу для создания нового прорывного танка

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Через пять-десять лет на Украине будет создан танк, который сможет разбить российский танк "Армата", всерьез утверждается в публикации украинского "Фокуса".
Автор статьи вспомнил и довольно подробно разобрал украинские проекты двадцати-, а то и тридцатилетней давности. Ведь в 1990-х конструкторы украинского КБ им. Морозова разрабатывали сначала прорывной танк "Молот", а затем – танк "Нота", который, подобно российскому танку "Армата", должен был иметь безэкипажную башню и мощное бронирование.
К сегодняшнему дню, как указывается в статье, от этих проектов "остались лишь прототипы и опытные образцы на хранении Минобороны Украины". Но это обстоятельство не влияет на степень оптимизма автора. Наоборот, он с уверенностью, пусть и неаргументированной, пишет, что Украине, невзирая ни на что, все равно удастся создать свой прорывной танк, который вне сомнений разгромит всех врагов Киева.
Ссылаясь на мнение танкового эксперта Николая Саламаха, автор статьи перечисляет важнейшие параметры, которые необходимо учесть "при создании будущего танка для ВСУ". В частности, это калибр пушки, развитие боеприпасной промышленности, стабилизатор вооружения, электроника, двигатель.
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А чтобы все это было учтено и реализовано, Украине, если верить автору, нужно всего-то ничего – просто развить до необходимого уровня химическую, металлургическую и, разумеется, машиностроительную промышленность.
Далее автор, как и прежде на полном серьезе, пишет: "Если эти условия будут выполнены, то за 5-10 лет Украине можно будет выйти на собственную боевую машину. Если нет, то придется работать в кооперации с Западом". Остается только вспомнить детскую поговорку про то, что мечтать не вредно.
Полностью читайте статью на ИноСМИ
 
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