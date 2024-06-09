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В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности - 09.06.2024, ПРАЙМ
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В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности
В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности - 09.06.2024, ПРАЙМ
В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности
Полиция в Чехии срочно предпринимает повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта, передает издание Idnes, ссылаясь на сообщение главы МВД страны Вита | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T07:16+0300
2024-06-09T07:21+0300
происшествия
чехия
теракт
угроза
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Полиция в Чехии срочно предпринимает повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта, передает издание Idnes, ссылаясь на сообщение главы МВД страны Вита Ракушана.По его словам, которые передает издание, полиция сейчас принимает превентивные меры, хотя у нее нет информации о непосредственной угрозе.Чешская полиция, как сообщает Idnes, работает в режиме террористической угрозы с субботы, а повышенные меры безопасности будут действовать "до особого распоряжения". При этом предполагается, что террористическая угроза может касаться не только Чехии.На пражских улицах появились вооруженные полицейские патрули полиции. Особое внимание уделяется железнодорожным и автобусным вокзалам, на автомобильных дорогах полиция проверяет документы у водителей.
https://1prime.ru/20240604/chekhiya-848809839.html
чехия
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чехия, теракт, угроза
Происшествия, ЧЕХИЯ, теракт, угроза
07:16 09.06.2024 (обновлено: 07:21 09.06.2024)
 
В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности

Глава МВД Ракушан: в Чехии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Полиция в Чехии срочно предпринимает повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта, передает издание Idnes, ссылаясь на сообщение главы МВД страны Вита Ракушана.
По его словам, которые передает издание, полиция сейчас принимает превентивные меры, хотя у нее нет информации о непосредственной угрозе.
Чешская полиция, как сообщает Idnes, работает в режиме террористической угрозы с субботы, а повышенные меры безопасности будут действовать "до особого распоряжения". При этом предполагается, что террористическая угроза может касаться не только Чехии.
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На пражских улицах появились вооруженные полицейские патрули полиции. Особое внимание уделяется железнодорожным и автобусным вокзалам, на автомобильных дорогах полиция проверяет документы у водителей.
 
ПроисшествияЧЕХИЯтерактугроза
 
 
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