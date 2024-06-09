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В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности

В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности - 09.06.2024, ПРАЙМ

В Чехии из-за угрозы теракта срочно усилили меры безопасности

Полиция в Чехии срочно предпринимает повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта, передает издание Idnes, ссылаясь на сообщение главы МВД страны Вита | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T07:16+0300

2024-06-09T07:16+0300

2024-06-09T07:21+0300

происшествия

чехия

теракт

угроза

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Полиция в Чехии срочно предпринимает повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта, передает издание Idnes, ссылаясь на сообщение главы МВД страны Вита Ракушана.По его словам, которые передает издание, полиция сейчас принимает превентивные меры, хотя у нее нет информации о непосредственной угрозе.Чешская полиция, как сообщает Idnes, работает в режиме террористической угрозы с субботы, а повышенные меры безопасности будут действовать "до особого распоряжения". При этом предполагается, что террористическая угроза может касаться не только Чехии.На пражских улицах появились вооруженные полицейские патрули полиции. Особое внимание уделяется железнодорожным и автобусным вокзалам, на автомобильных дорогах полиция проверяет документы у водителей.

https://1prime.ru/20240604/chekhiya-848809839.html

чехия

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чехия, теракт, угроза