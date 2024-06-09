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СМИ назвали топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках
СМИ назвали топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках - 09.06.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках
В Китае начали активно продаваться грузовики и судна, работающие на сжиженном природном газе, что ускоряет долгосрочный отказ от нефти в стране. Об этом пишет... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T12:08+0300
2024-06-09T12:08+0300
2024-06-09T13:15+0300
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зеленая энергетика
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В Китае начали активно продаваться грузовики и судна, работающие на сжиженном природном газе, что ускоряет долгосрочный отказ от нефти в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.Отмечается, что, по данным китайской аналитической компании First Commercial Vehicle Network, в Китае каждый третий новый грузовик работает на СПГ. В годовом исчислении рост составил 208 процентов, а только за апрель было продано свыше 26 тысяч таких грузовиков.В этой связи издание подчеркивает, что на текущий момент сжиженный природный газ может оказать существенное влияние на транспорт, потому что он теперь дешевле дизельного топлива. Кроме того, не существует картеля, поддерживающего цены на газ, в отличие от нефти, где есть ОПЕК+.Таким образом, сжиженный природный газ сновится гораздо более привлекательным, чем нефть, в том числе из-за своей высокой эффективности, большей степени экологичности и поддержки со стороны политической элиты.Агентство упоминает, что Россия считается одним из крупнейших мировых производителей СПГ с долей порядка восьми процентов.
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мир, спг, зеленая энергетика
Энергетика, МИР, СПГ, Зеленая энергетика
СМИ назвали топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках
Bloomberg: из-за низких цен и отсутствия картелей СПГ замещает собой нефть
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ.
В Китае начали активно продаваться грузовики и судна, работающие на сжиженном природном газе, что ускоряет долгосрочный отказ от нефти в стране. Об этом пишет агентство Bloomberg
.
Отмечается, что, по данным китайской аналитической компании First Commercial Vehicle Network, в Китае каждый третий новый грузовик работает на СПГ. В годовом исчислении рост составил 208 процентов, а только за апрель было продано свыше 26 тысяч таких грузовиков.
В этой связи издание подчеркивает, что на текущий момент сжиженный природный газ может оказать существенное влияние на транспорт, потому что он теперь дешевле дизельного топлива. Кроме того, не существует картеля, поддерживающего цены на газ, в отличие от нефти, где есть ОПЕК+.
Таким образом, сжиженный природный газ сновится гораздо более привлекательным, чем нефть, в том числе из-за своей высокой эффективности, большей степени экологичности и поддержки со стороны политической элиты.
Агентство упоминает, что Россия считается одним из крупнейших мировых производителей СПГ с долей порядка восьми процентов.
Возможный запрет на перевалку СПГ из РФ не затронет Азию, уверяют в Европе