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Товарооборот России и США в апреле вырос почти на 20 процентов
Товарооборот России и США в апреле вырос почти на 20 процентов - 09.06.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и США в апреле вырос почти на 20 процентов
Торговля России и США в апреле выросла на 20% в годовом выражении - до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни. | 09.06.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Торговля России и США в апреле выросла на 20% в годовом выражении - до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни. Так, российский экспорт в апреле увеличился на 37% - до 298 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза - до 164 миллионов долларов. Далее идет платина - поставки подскочили год к году в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. Третьим главным товаром российского экспорта в США остаются части турбореактивных двигателей - их продажи выросли втрое в годовом выражении, до 10,1 миллиона долларов. Далее идут фосфаты - 4 миллиона долларов и жмых из соевого масла - 4 миллиона долларов. В то же время американский экспорт, наоборот, сократился на 48% - до 34 миллионов долларов. США главным образом поставляли в Россию пищевые продукты (рост в 2 раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, 6,2 миллиона). В топ-5 также входят медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (2 миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона). При этом в месячном выражении торговля сократилась на 30% из-за отсутствия импорта США российского урана. Обычно в торговле этим химическим элементом между странами дважды в год делается перерыв - сейчас как раз второй раз.
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россия, сша, торговля
Экономика, РОССИЯ, США, торговля
Товарооборот России и США в апреле вырос почти на 20 процентов
Торговля России и США в апреле выросла почти на до 332 миллиона долларов
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Торговля России и США в апреле выросла на 20% в годовом выражении - до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни.
Так, российский экспорт в апреле увеличился на 37% - до 298 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза - до 164 миллионов долларов. Далее идет платина - поставки подскочили год к году в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов.
Третьим главным товаром российского экспорта в США остаются части турбореактивных двигателей - их продажи выросли втрое в годовом выражении, до 10,1 миллиона долларов. Далее идут фосфаты - 4 миллиона долларов и жмых из соевого масла - 4 миллиона долларов.
В то же время американский экспорт, наоборот, сократился на 48% - до 34 миллионов долларов. США главным образом поставляли в Россию пищевые продукты (рост в 2 раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, 6,2 миллиона). В топ-5 также входят медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (2 миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона).
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При этом в месячном выражении торговля сократилась на 30% из-за отсутствия импорта США российского урана. Обычно в торговле этим химическим элементом между странами дважды в год делается перерыв - сейчас как раз второй раз.