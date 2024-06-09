https://1prime.ru/20240609/torgovlya-849007713.html

Товарооборот России и США в апреле вырос почти на 20 процентов

Товарооборот России и США в апреле вырос почти на 20 процентов - 09.06.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и США в апреле вырос почти на 20 процентов

Торговля России и США в апреле выросла на 20% в годовом выражении - до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни. | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T08:12+0300

2024-06-09T08:12+0300

2024-06-09T08:24+0300

экономика

россия

сша

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/82091/62/820916269_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_9e8a2db4d74fd248c37db920a5b965b0.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Торговля России и США в апреле выросла на 20% в годовом выражении - до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни. Так, российский экспорт в апреле увеличился на 37% - до 298 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза - до 164 миллионов долларов. Далее идет платина - поставки подскочили год к году в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. Третьим главным товаром российского экспорта в США остаются части турбореактивных двигателей - их продажи выросли втрое в годовом выражении, до 10,1 миллиона долларов. Далее идут фосфаты - 4 миллиона долларов и жмых из соевого масла - 4 миллиона долларов. В то же время американский экспорт, наоборот, сократился на 48% - до 34 миллионов долларов. США главным образом поставляли в Россию пищевые продукты (рост в 2 раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, 6,2 миллиона). В топ-5 также входят медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (2 миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона). При этом в месячном выражении торговля сократилась на 30% из-за отсутствия импорта США российского урана. Обычно в торговле этим химическим элементом между странами дважды в год делается перерыв - сейчас как раз второй раз.

https://1prime.ru/20240608/ssha-848999665.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, торговля