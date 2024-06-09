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Маск высказался о возможности прямого нападения на Россию

Маск высказался о возможности прямого нападения на Россию - 09.06.2024, ПРАЙМ

Маск высказался о возможности прямого нападения на Россию

| 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T10:24+0300

2024-06-09T10:24+0300

2024-06-09T10:24+0300

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск назвал тревожным сигнал властей Штатов о "нападении на Россию", о чем он написал в своем аккаунте в социальной сети X."Это очень настораживает", — написал Маск.Таким образом предприниматель отреагировал на слова экс-кандидата в американские президенты Вивека Рамасвами о том, что администрация Джо Байдена и двухпартийная "фракция поджигателей войны" в своих речах ратуют уже не столько за "защиту" Украины, сколько за "полномасштабное нападение" на Россию.Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.Как отметил российкий президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2024, поставки западного оружия на Украину демонстрирует, что НАТО стала непосредственным участником военной конфронтации, потому что военные ВСУ не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow.

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