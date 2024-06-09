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Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ
Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ - 09.06.2024, ПРАЙМ
Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ
Конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско, написала в швейцарской газете Temps журналистка издания Мари-Элен Миотон. | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T18:38+0300
2024-06-09T18:38+0300
2024-06-09T18:39+0300
политика
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ЖЕНЕВА, 9 июн — ПРАЙМ. Конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско, написала в швейцарской газете Temps журналистка издания Мари-Элен Миотон. "Велик риск, что все дело (конференция - ред.) обернется полным фиаско для Швейцарии, которая слишком много сыграла на руку Зеленскому вместо того, чтобы полагаться на свой собственный ум. К сожалению, в то время как политика нейтралитета Берна ставилась под сомнение как внутри страны, так и за ее пределами, Федеральный совет (правительство Швейцарии — прим. ред.) предпочел попытаться восстановить свое лицо, рискуя еще больше его запятнать", — сказано в публикации. Миотон отметила, что "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении. "Страны глобального Юга, которые не вмешались в это, оставили конференцию в довольно бесплодной западной обстановке. Потому что для мира... должны быть двое, если только одна из сторон не одержала верх на поле боя и только формулирует условия капитуляции", — добавила журналистка. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне сообщил РИА Новости, что Швейцария не отправляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине. Он отметил, что для Москвы идея мирной конференции является неприемлемой, так как речь идёт о продвижении нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Искать варианты решения украинского конфликта без участия России в Кремле считают бесперспективным.
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Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
Конференция по Украине в Швейцарии рискует потерпеть фиаско, пишут СМИ
Temps: конференция по Украине в Швейцарии рискует обернуться полным фиаско
ЖЕНЕВА, 9 июн — ПРАЙМ. Конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско, написала в швейцарской газете Temps журналистка издания Мари-Элен Миотон.
"Велик риск, что все дело (конференция - ред.) обернется полным фиаско для Швейцарии, которая слишком много сыграла на руку Зеленскому вместо того, чтобы полагаться на свой собственный ум. К сожалению, в то время как политика нейтралитета Берна ставилась под сомнение как внутри страны, так и за ее пределами, Федеральный совет (правительство Швейцарии — прим. ред.) предпочел попытаться восстановить свое лицо, рискуя еще больше его запятнать", — сказано в публикации.
Миотон отметила, что "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.
"Страны глобального Юга, которые не вмешались в это, оставили конференцию в довольно бесплодной западной обстановке. Потому что для мира... должны быть двое, если только одна из сторон не одержала верх на поле боя и только формулирует условия капитуляции", — добавила журналистка.
СМИ: ЕС может организовать мирную конференцию по Украине с участием России
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне сообщил РИА Новости, что Швейцария не отправляла РФ приглашение для участия в саммите по Украине. Он отметил, что для Москвы идея мирной конференции является неприемлемой, так как речь идёт о продвижении нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Искать варианты решения украинского конфликта без участия России в Кремле считают бесперспективным.