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Во "Вкусно – и точка" рассказали, появятся ли рестораны сети в Абхазии

Во "Вкусно – и точка" рассказали, появятся ли рестораны сети в Абхазии - 09.06.2024, ПРАЙМ

Во "Вкусно – и точка" рассказали, появятся ли рестораны сети в Абхазии

Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" больше не планирует выходить на рынок Абхазии, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор сети Олег... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T10:36+0300

2024-06-09T10:36+0300

2024-06-09T10:36+0300

россия

"вкусно - и точка"

абхазия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" больше не планирует выходить на рынок Абхазии, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор сети Олег Пароев. "Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться. Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт", - сказал Пароев. Тем не менее, по его словам, аналитики компании оценили рынок и решили, что выгоднее будет поставить ресторан сети ближе к территории Абхазии. Пароев добавил, что с точки зрения управления, набора людей и остальных факторов это логистически гораздо проще.Он подчеркнул, что компания активно развивается на юге России, в том числе в Сочи и Адлере. "Это та территория, где при наличии хорошей локации мы готовы открываться", - уточнил Пароев. Гендиректор компании также не исключил выход "Вкусно – и точка" в другие страны. "На данный момент я не хотел бы говорить про конкретные страны, хотя могу сказать, что конкретные планы уже рассматриваются", - сказал он. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. В 2024 году форум прошел с 5 по 8 июня.Полный текст интервью читайте на ria.ru 10 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240608/lokalizatsiya-849000405.html

абхазия

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россия, "вкусно - и точка", абхазия