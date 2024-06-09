https://1prime.ru/20240609/vrachi-849006471.html

Минздрав меняет правила целевого обучения врачей

Минздрав меняет правила целевого обучения врачей - 09.06.2024, ПРАЙМ

Минздрав меняет правила целевого обучения врачей

В Минздраве РФ обсуждается ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения. В 2024 году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T06:36+0300

2024-06-09T06:36+0300

2024-06-09T06:36+0300

минздрав рф

правила

обучение

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/03/842420319_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_761d3ba1a66781071a24276fe78eb946.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В Минздраве РФ обсуждается ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения. В 2024 году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления для повышения ответственности выпускников, которые, согласно обязательствам по договору целевого обучения, должны отработать в конкретном медучреждении. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ряд изменений по целевому набору уже внесены в законодательство в 2024 году: "Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения". В целом выпускники, как считает министр, выполняют обязательства по договору целевого обучения. В 2022-2023 годах 70% выпускников выполнили свои обязательства по программе "вуз-регион", при том что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре, уточнил Мурашко. Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 10 июня.

https://1prime.ru/20240531/lekarstva-848702001.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минздрав рф, правила, обучение