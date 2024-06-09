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Минздрав меняет правила целевого обучения врачей - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Минздрав меняет правила целевого обучения врачей
Минздрав меняет правила целевого обучения врачей - 09.06.2024, ПРАЙМ
Минздрав меняет правила целевого обучения врачей
В Минздраве РФ обсуждается ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения. В 2024 году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T06:36+0300
2024-06-09T06:36+0300
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правила
обучение
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В Минздраве РФ обсуждается ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения. В 2024 году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления для повышения ответственности выпускников, которые, согласно обязательствам по договору целевого обучения, должны отработать в конкретном медучреждении. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, ряд изменений по целевому набору уже внесены в законодательство в 2024 году: "Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения". В целом выпускники, как считает министр, выполняют обязательства по договору целевого обучения. В 2022-2023 годах 70% выпускников выполнили свои обязательства по программе "вуз-регион", при том что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре, уточнил Мурашко. Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 10 июня.
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минздрав рф, правила, обучение
Минздрав РФ, правила, обучение
06:36 09.06.2024
 
Минздрав меняет правила целевого обучения врачей

Мурашко: изменения правил обучения врачей повысят их ответственность

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В Минздраве РФ обсуждается ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения. В 2024 году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления для повышения ответственности выпускников, которые, согласно обязательствам по договору целевого обучения, должны отработать в конкретном медучреждении. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, ряд изменений по целевому набору уже внесены в законодательство в 2024 году: "Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения".
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В целом выпускники, как считает министр, выполняют обязательства по договору целевого обучения. В 2022-2023 годах 70% выпускников выполнили свои обязательства по программе "вуз-регион", при том что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре, уточнил Мурашко.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 10 июня.
 
Минздрав РФправилаобучение
 
 
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