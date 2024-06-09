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У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда

У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда - 09.06.2024, ПРАЙМ

У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда

На британском судне у берегов йеменского порта Аден произошел пожар на фоне попадания сняряда, сообщило в социальной сети X управление морских торговых операций | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T08:42+0300

2024-06-09T08:42+0300

2024-06-09T08:44+0300

йемен

хуситы

британия

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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. На британском судне у берегов йеменского порта Аден произошел пожар на фоне попадания сняряда, сообщило в социальной сети X управление морских торговых операций Британии (UKMTO) при ВМС.Сообщается, что инцидент случился в 70 морских милях (129 километров) к юго-западу от порта."Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару", — говорится в сообщении управления.В ведомстве добавили, что проводятся мероприятия по устранению последствий. Сообщения о жертвах не поступали, судно направляется в порт назначения.UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности."Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции “Страж процветания” по защите Красного моря от атак хуситов.

https://1prime.ru/20240606/operatsiya-848920606.html

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йемен, хуситы, британия