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Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией

Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией - 09.06.2024, ПРАЙМ

Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией

Западные политики хотят победить Россию, чтобы получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил в беседе с HirTV премьер-министр... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T05:44+0300

2024-06-09T05:44+0300

2024-06-09T06:15+0300

политика

виктор орбан

россия

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Западные политики хотят победить Россию, чтобы получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил в беседе с HirTV премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В частности, он отметил: "Западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно". По его словам, Украина богата ресурсами, однако по уши в долгах, иностранные компании уже могут владеть ее плодородными землями и другими экономическими активами. По словам главы государства, многим на Западе хочется обратно в 1990-е, когда доступной была не только Украина, но и Россия, ее ресурсы, активы и деньги. При этом он подчеркнул, что "победить Россию в конфликте на ее границе" - лишь первый этап плана. Многие на Западе вспоминают "время Ельцина, как период больших экономических возможностей, когда... они зашли в российскую экономику и начали перестраивать и использовать экономические возможности России в соответствии с современной экономической логикой", - сказал Орбан. Но впоследствии Россия, по словам премьера, отказалась от этого и сказала, "что не считает это таким простым решением, взяла в свои руки и отрегулировала по-своему".

https://1prime.ru/20240607/orban-848962891.html

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виктор орбан, россия