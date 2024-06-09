Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией - 09.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240609/zapad-849006287.html
Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией
Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией - 09.06.2024, ПРАЙМ
Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией
Западные политики хотят победить Россию, чтобы получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил в беседе с HirTV премьер-министр... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T05:44+0300
2024-06-09T06:15+0300
политика
виктор орбан
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_1d718168b1d60ea41f9f672f71a24513.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Западные политики хотят победить Россию, чтобы получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил в беседе с HirTV премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В частности, он отметил: "Западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно". По его словам, Украина богата ресурсами, однако по уши в долгах, иностранные компании уже могут владеть ее плодородными землями и другими экономическими активами. По словам главы государства, многим на Западе хочется обратно в 1990-е, когда доступной была не только Украина, но и Россия, ее ресурсы, активы и деньги. При этом он подчеркнул, что "победить Россию в конфликте на ее границе" - лишь первый этап плана. Многие на Западе вспоминают "время Ельцина, как период больших экономических возможностей, когда... они зашли в российскую экономику и начали перестраивать и использовать экономические возможности России в соответствии с современной экономической логикой", - сказал Орбан. Но впоследствии Россия, по словам премьера, отказалась от этого и сказала, "что не считает это таким простым решением, взяла в свои руки и отрегулировала по-своему".
https://1prime.ru/20240607/orban-848962891.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/71/842577188_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5fbb20361744c45883e62265c620f296.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
виктор орбан, россия
Политика, Виктор Орбан, РОССИЯ
05:44 09.06.2024 (обновлено: 06:15 09.06.2024)
 
Орбан рассказал, зачем Западу нужна победа над Россией

Орбан: Запад хочет победить РФ, чтобы добраться до ее ресурсов, как в 1990-е

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Западные политики хотят победить Россию, чтобы получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил в беседе с HirTV премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В частности, он отметил: "Западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно".
По его словам, Украина богата ресурсами, однако по уши в долгах, иностранные компании уже могут владеть ее плодородными землями и другими экономическими активами.
По словам главы государства, многим на Западе хочется обратно в 1990-е, когда доступной была не только Украина, но и Россия, ее ресурсы, активы и деньги. При этом он подчеркнул, что "победить Россию в конфликте на ее границе" - лишь первый этап плана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Молох пожирает все. Орбан раскритиковал требование НАТО финансировать Киев
7 июня, 13:57
Многие на Западе вспоминают "время Ельцина, как период больших экономических возможностей, когда... они зашли в российскую экономику и начали перестраивать и использовать экономические возможности России в соответствии с современной экономической логикой", - сказал Орбан.
Но впоследствии Россия, по словам премьера, отказалась от этого и сказала, "что не считает это таким простым решением, взяла в свои руки и отрегулировала по-своему".
 
ПолитикаВиктор ОрбанРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала