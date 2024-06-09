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Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей
Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей - 09.06.2024, ПРАЙМ
Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей
Населению западных государств пока осознать реальность происходящего и перестать финансировать убийства мирных жителей на российской территории, заявил сенатор... | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T09:17+0300
2024-06-09T09:17+0300
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – ПРАЙМ. Населению западных государств пока осознать реальность происходящего и перестать финансировать убийства мирных жителей на российской территории, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Режимы западных стран сегодня поставляют летальное оружие нацистскому режиму на Украине, который, понимая свою слабость на поле боя, перешел к массовым убийствам мирных граждан. Последний пример тому – удар по селу Садовое, унесший жизни 22 человек. ВСУ бьет западным оружием, а население западных стран фактически является соучастниками военных преступлений, так как своими налогами финансирует поставки новых партий оружия Украине", - заявил он РИА Новости. Вечером седьмого июня украинские вооруженные силы атаковали магазин, расположенный в селе Садовое Херсонской области. В результате ударов погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии.
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россия, украина, совет федерации
РОССИЯ, УКРАИНА, Совет Федерации
09:17 09.06.2024
 
Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей

Сенатор Кастюкевич призвал Запад перестать финансировать убийства мирных граждан

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – ПРАЙМ. Населению западных государств пока осознать реальность происходящего и перестать финансировать убийства мирных жителей на российской территории, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Режимы западных стран сегодня поставляют летальное оружие нацистскому режиму на Украине, который, понимая свою слабость на поле боя, перешел к массовым убийствам мирных граждан. Последний пример тому – удар по селу Садовое, унесший жизни 22 человек. ВСУ бьет западным оружием, а население западных стран фактически является соучастниками военных преступлений, так как своими налогами финансирует поставки новых партий оружия Украине", - заявил он РИА Новости.
Вечером седьмого июня украинские вооруженные силы атаковали магазин, расположенный в селе Садовое Херсонской области. В результате ударов погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии.
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