https://1prime.ru/20240609/zapad-849008374.html

Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей

Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей - 09.06.2024, ПРАЙМ

Сенатор призвал Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей

Населению западных государств пока осознать реальность происходящего и перестать финансировать убийства мирных жителей на российской территории, заявил сенатор... | 09.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-09T09:17+0300

2024-06-09T09:17+0300

2024-06-09T09:17+0300

россия

украина

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – ПРАЙМ. Населению западных государств пока осознать реальность происходящего и перестать финансировать убийства мирных жителей на российской территории, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Режимы западных стран сегодня поставляют летальное оружие нацистскому режиму на Украине, который, понимая свою слабость на поле боя, перешел к массовым убийствам мирных граждан. Последний пример тому – удар по селу Садовое, унесший жизни 22 человек. ВСУ бьет западным оружием, а население западных стран фактически является соучастниками военных преступлений, так как своими налогами финансирует поставки новых партий оружия Украине", - заявил он РИА Новости. Вечером седьмого июня украинские вооруженные силы атаковали магазин, расположенный в селе Садовое Херсонской области. В результате ударов погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии.

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россия, украина, совет федерации