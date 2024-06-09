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Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия - 09.06.2024, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия - 09.06.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
На Западе еще остались люди, которые могут анализировать реальность, поэтому они прекрасно поняли сигнал российского президента Владимира Путина о потенциальных | 09.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-09T13:51+0300
2024-06-09T14:37+0300
россия
украина
запад
сво
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. На Западе еще остались люди, которые могут анализировать реальность, поэтому они прекрасно поняли сигнал российского президента Владимира Путина о потенциальных поставках российского оружия в другие страны мира. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Об этом министр сообщил в интервью Павлу Зарубину. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста."Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы", - заявил глава российского дипведомства. Кроме того, как отметил Лавров, это будет симметричным ответом на "вооружение Западом врага России". По его словам, Москва сама будет решать, каким образом отвечать на подобные действия.Кроме того, министр иностранных дел добавил, что слова "французских коллег" о том, что на Украине нет французских инструкторов - это неправда, и во Франции это знают. Ранее Владимир Путин говорил, что Россия оставляет за собой право отправлять дальнобойное оружие находящимся под давлением государствам, но пока не делает этого. В то же время, по его словам, нельзя сказать точно, когда это будет сделано.
https://1prime.ru/20240606/lavrov-848918533.html
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россия, украина, запад, сво
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СВО
13:51 09.06.2024 (обновлено: 14:37 09.06.2024)
 
Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия

Лавров прокомментировал реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. На Западе еще остались люди, которые могут анализировать реальность, поэтому они прекрасно поняли сигнал российского президента Владимира Путина о потенциальных поставках российского оружия в другие страны мира. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом министр сообщил в интервью Павлу Зарубину. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы", - заявил глава российского дипведомства.
Кроме того, как отметил Лавров, это будет симметричным ответом на "вооружение Западом врага России". По его словам, Москва сама будет решать, каким образом отвечать на подобные действия.
Кроме того, министр иностранных дел добавил, что слова "французских коллег" о том, что на Украине нет французских инструкторов - это неправда, и во Франции это знают.
Ранее Владимир Путин говорил, что Россия оставляет за собой право отправлять дальнобойное оружие находящимся под давлением государствам, но пока не делает этого. В то же время, по его словам, нельзя сказать точно, когда это будет сделано.
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