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Суд взыскал с Euroclear Bank более 1,8 миллиарда рублей - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал с Euroclear Bank более 1,8 миллиарда рублей
Суд взыскал с Euroclear Bank более 1,8 миллиарда рублей - 10.06.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с Euroclear Bank более 1,8 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Транскапиталбанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 20,3 миллиона долларов и около 99 тысяч евро убытков (в сумме –... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:04+0300
2024-06-10T12:04+0300
активы
москва
суд
euroclear bank
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Транскапиталбанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 20,3 миллиона долларов и около 99 тысяч евро убытков (в сумме – более 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил истец, Транскапиталбанк является владельцем ценных бумаг, размещенных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии Euroclear Bank. Начиная с марта 2022 года по этим ценным бумагам были произведены выплаты – как дохода по облигациям, так и погашение самой ценной бумаги, - однако из-за санкций ТКБ причитающиеся ему выплаты не получил, подчеркнул истец. Ответчик иск не признал, просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием у российского суда компетенции для рассмотрения спора. Суд это ходатайство отклонил. Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков. Находится под санкциями США. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank, связанные с заморозкой активов.
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активы, москва, суд, euroclear bank
активы, МОСКВА, суд, Euroclear Bank
12:04 10.06.2024
 
Суд взыскал с Euroclear Bank более 1,8 миллиарда рублей

Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank более 1,8 млрд рублей в пользу Транскапиталбанка

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Транскапиталбанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 20,3 миллиона долларов и около 99 тысяч евро убытков (в сумме – более 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил истец, Транскапиталбанк является владельцем ценных бумаг, размещенных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии Euroclear Bank. Начиная с марта 2022 года по этим ценным бумагам были произведены выплаты – как дохода по облигациям, так и погашение самой ценной бумаги, - однако из-за санкций ТКБ причитающиеся ему выплаты не получил, подчеркнул истец.
Ответчик иск не признал, просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием у российского суда компетенции для рассмотрения спора. Суд это ходатайство отклонил.
Транскапиталбанк – универсальный банк, который по размеру активов стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков. Находится под санкциями США.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank, связанные с заморозкой активов.
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7 июня, 18:34
 
активыМОСКВАсудEuroclear Bank
 
 
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