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"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240610/aktivy-849029125.html
"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ
"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ
Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает "Ъ". | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:14+0300
2024-06-10T12:33+0300
экономика
россия
активы
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает "Ъ".Согласно изданию, активы рекламного агентства "Джем" и информационного агентства "Национальная служба новостей" (НСН) также выставлены на продажу.Стоимость активов оценивается в 45-48 миллионов долларов. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются холдинг "Газпром-Медиа" и Европейская медиагруппа.В 2023 году выручка ЗАО составила 221 миллион рублей, а в 2024 году ожидается рост выручки на 10 процентов благодаря оживлению автомобильного рынка, рынка недвижимости и банковского сектора.Эксперты предполагают, что НСН, благодаря государственным тендерам, может быть продан отдельно от остальных активов. Причиной продажи активов считается опасение санкций, учитывая ранее выход Богданова из большинства структур ЗАО.
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россия, активы
Экономика, РОССИЯ, активы
12:14 10.06.2024 (обновлено: 12:33 10.06.2024)
 
"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ

"Коммерсантъ": владелец "Наше радио" и Jazz FM ищет покупателя на свои активы

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКонцерт "Наши в городе"
Концерт Наши в городе - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает "Ъ".
Согласно изданию, активы рекламного агентства "Джем" и информационного агентства "Национальная служба новостей" (НСН) также выставлены на продажу.
Стоимость активов оценивается в 45-48 миллионов долларов. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются холдинг "Газпром-Медиа" и Европейская медиагруппа.
В 2023 году выручка ЗАО составила 221 миллион рублей, а в 2024 году ожидается рост выручки на 10 процентов благодаря оживлению автомобильного рынка, рынка недвижимости и банковского сектора.
Эксперты предполагают, что НСН, благодаря государственным тендерам, может быть продан отдельно от остальных активов. Причиной продажи активов считается опасение санкций, учитывая ранее выход Богданова из большинства структур ЗАО.
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