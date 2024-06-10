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"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ
"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ
Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает "Ъ". | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:14+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает "Ъ".Согласно изданию, активы рекламного агентства "Джем" и информационного агентства "Национальная служба новостей" (НСН) также выставлены на продажу.Стоимость активов оценивается в 45-48 миллионов долларов. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются холдинг "Газпром-Медиа" и Европейская медиагруппа.В 2023 году выручка ЗАО составила 221 миллион рублей, а в 2024 году ожидается рост выручки на 10 процентов благодаря оживлению автомобильного рынка, рынка недвижимости и банковского сектора.Эксперты предполагают, что НСН, благодаря государственным тендерам, может быть продан отдельно от остальных активов. Причиной продажи активов считается опасение санкций, учитывая ранее выход Богданова из большинства структур ЗАО.
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россия, активы
Экономика, РОССИЯ, активы
"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ
"Коммерсантъ": владелец "Наше радио" и Jazz FM ищет покупателя на свои активы
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает
"Ъ".
Согласно изданию, активы рекламного агентства "Джем" и информационного агентства "Национальная служба новостей" (НСН) также выставлены на продажу.
Стоимость активов оценивается в 45-48 миллионов долларов. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются холдинг "Газпром-Медиа" и Европейская медиагруппа.
В 2023 году выручка ЗАО составила 221 миллион рублей, а в 2024 году ожидается рост выручки на 10 процентов благодаря оживлению автомобильного рынка, рынка недвижимости и банковского сектора.
Эксперты предполагают, что НСН, благодаря государственным тендерам, может быть продан отдельно от остальных активов. Причиной продажи активов считается опасение санкций, учитывая ранее выход Богданова из большинства структур ЗАО.
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