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"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ

"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Наше радио" готовят к продаже, пишут СМИ

Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает "Ъ". | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:14+0300

2024-06-10T12:14+0300

2024-06-10T12:33+0300

экономика

россия

активы

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владелец ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Виталий Богданов намерен продать свои активы, включающие "Наше радио", радиостанции Jazz FM и Rock FM, сообщает "Ъ".Согласно изданию, активы рекламного агентства "Джем" и информационного агентства "Национальная служба новостей" (НСН) также выставлены на продажу.Стоимость активов оценивается в 45-48 миллионов долларов. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются холдинг "Газпром-Медиа" и Европейская медиагруппа.В 2023 году выручка ЗАО составила 221 миллион рублей, а в 2024 году ожидается рост выручки на 10 процентов благодаря оживлению автомобильного рынка, рынка недвижимости и банковского сектора.Эксперты предполагают, что НСН, благодаря государственным тендерам, может быть продан отдельно от остальных активов. Причиной продажи активов считается опасение санкций, учитывая ранее выход Богданова из большинства структур ЗАО.

https://1prime.ru/20240607/aktivy-848956951.html

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россия, активы