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На грани ада. В Германии проанализировали ядерные доктрины России и НАТО - 10.06.2024, ПРАЙМ
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На грани ада. В Германии проанализировали ядерные доктрины России и НАТО
На грани ада. В Германии проанализировали ядерные доктрины России и НАТО - 10.06.2024, ПРАЙМ
На грани ада. В Германии проанализировали ядерные доктрины России и НАТО
Запад своими действиями приближает Россию и самого себя к грани, за которой становится возможным применение ядерного оружия, сообщает немецкое издание Berliner... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T10:47+0300
2024-06-10T10:47+0300
вооружения
россия
германия
нато
ядерные технологии
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Запад своими действиями приближает Россию и самого себя к грани, за которой становится возможным применение ядерного оружия, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Право использовать ядерное оружие Российская Федерация оставляет за собой в первую очередь в случае "ядерного нападения на нее саму или ее союзников",— говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ указе президента Путина не указаны конкретные обстоятельства, которые могут угрожать самому существованию государства, возможно, чтобы не раскрывать информацию противнику. Это создает "серую зону" действий НАТО, которая может повлечь за собой резкий ответ России, говорится в материале.Ядерная доктрина НАТО была создана в 1999 году и предусматривает использование ядерных сил как политическое средство и гарантию безопасности союзников. Однако она не ясно определяет, когда можно применять ядерное оружие и может ли оно использоваться против обычных атак.В новой американской доктрине Россия и Китай определяются как стратегические соперники и возможные враги, но не указывается, когда можно использовать ядерное оружие против указанных стран.Автор материала заключил, что совсем скоро исчезнут какие-либо "красные лининн" для применения ядерного вооружения и мир окажется на грани "атомного ада".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, германия, нато, ядерные технологии
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, НАТО, ядерные технологии
10:47 10.06.2024
 
На грани ада. В Германии проанализировали ядерные доктрины России и НАТО

BZ: "ядерная доктрина" НАТО намного более непрозрачна, чем российская

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Запад своими действиями приближает Россию и самого себя к грани, за которой становится возможным применение ядерного оружия, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Право использовать ядерное оружие Российская Федерация оставляет за собой в первую очередь в случае "ядерного нападения на нее саму или ее союзников",— говорится в материале.
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В указе президента Путина не указаны конкретные обстоятельства, которые могут угрожать самому существованию государства, возможно, чтобы не раскрывать информацию противнику. Это создает "серую зону" действий НАТО, которая может повлечь за собой резкий ответ России, говорится в материале.
Ядерная доктрина НАТО была создана в 1999 году и предусматривает использование ядерных сил как политическое средство и гарантию безопасности союзников. Однако она не ясно определяет, когда можно применять ядерное оружие и может ли оно использоваться против обычных атак.
В новой американской доктрине Россия и Китай определяются как стратегические соперники и возможные враги, но не указывается, когда можно использовать ядерное оружие против указанных стран.
Автор материала заключил, что совсем скоро исчезнут какие-либо "красные лининн" для применения ядерного вооружения и мир окажется на грани "атомного ада".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаги США
В США сделали заявление о ядерной войне с Россией
8 июня, 20:30
 
ВооруженияРОССИЯГЕРМАНИЯНАТОядерные технологии
 
 
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