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Авиарейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле
Авиарейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле - 10.06.2024, ПРАЙМ
Авиарейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле
Рейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле, сообщил журналистам генеральный директор аэропорта "Храброво" Александр Корытный. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T18:08+0300
2024-06-10T18:08+0300
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КАЛИНИНГРАД, 10 июн — ПРАЙМ. Рейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле, сообщил журналистам генеральный директор аэропорта "Храброво" Александр Корытный. "Сегодня буквально я общался... Замминистра транспорта сказал о том, что в ближайшее время собирается завершить переговорный процесс с турецкой стороной, и возможно даже в середине лета мы вернемся к программе на Стамбул. Надеюсь, что эти рейсы добавятся в расписание уже в июле месяце", — сказал Корытный. Он добавил, что на сегодняшний день из аэропорта "Храброво" есть международный рейс только в Минск и чартерная программа египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх. "Нужен иностранный перевозчик в первую очередь. Рассматриваем только взаимодействие с турецкими перевозчиками. На сегодняшний момент у нас было порядка четырех заявок от турецких авиакомпаний, которые не прошли согласование по линии Евроконтроля", — уточнил Корытный.Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщали в АТОР.
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАЛИНИНГРАД, авиарейсы
Авиарейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле
Авиарейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле
КАЛИНИНГРАД, 10 июн — ПРАЙМ. Рейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле, сообщил журналистам генеральный директор аэропорта "Храброво" Александр Корытный.
"Сегодня буквально я общался... Замминистра транспорта сказал о том, что в ближайшее время собирается завершить переговорный процесс с турецкой стороной, и возможно даже в середине лета мы вернемся к программе на Стамбул. Надеюсь, что эти рейсы добавятся в расписание уже в июле месяце", — сказал Корытный.
Он добавил, что на сегодняшний день из аэропорта "Храброво" есть международный рейс только в Минск и чартерная программа египетской авиакомпании в Шарм-эль-Шейх.
"Нужен иностранный перевозчик в первую очередь. Рассматриваем только взаимодействие с турецкими перевозчиками. На сегодняшний момент у нас было порядка четырех заявок от турецких авиакомпаний, которые не прошли согласование по линии Евроконтроля", — уточнил Корытный.
В Калининграде раскрыли планы по реконструкции аэропорта "Храброво"
Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщали в АТОР.