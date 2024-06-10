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В России начались продажи совершенно нового Toyota Land Cruiser 300
В России начались продажи совершенно нового Toyota Land Cruiser 300 - 10.06.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи совершенно нового Toyota Land Cruiser 300
В России появились совершенно новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 по цене от девяти миллионов рублей, пишут "Автоновости дня". | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:19+0300
2024-06-10T11:19+0300
2024-06-10T11:19+0300
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toyota
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В России появились совершенно новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 по цене от девяти миллионов рублей, пишут "Автоновости дня".Согласно изданию, теперь на российский авторынок внедорожник привозят "серым путем". Так, цена на абсолютно новый автомобиль составляет 8 970 000 рублей, его предлагает фирма во Владивостоке.Автомобиль оснащен 3,5-литровым битурбированным бензиновым двигателем мощностью 415 лошадиных сил, десятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.Комплектация включает светодиодную оптику, датчики света и дождя, камеру кругового обзора, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, премиальную акустику, встроенную навигацию, беспроводную зарядку для смартфонов, активную подвеску и подогрев руля и сидений.Другие версии Land Cruiser 300 также доступны на российском авторынке, включая юбилейную 70-ю версию. Цены на данную модель составляют от 9 370 000 рублей. Кроме того, в продаже есть и дизельная версия автомобиля.
https://1prime.ru/20240603/toyota-848772085.html
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россия, toyota
В России начались продажи совершенно нового Toyota Land Cruiser 300
"Автоновости дня": в РФ привезли новый Toyota Land Cruiser 300 за 9 млн рублей
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
В России появились совершенно новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 по цене от девяти миллионов рублей, пишут
"Автоновости дня".
Согласно изданию, теперь на российский авторынок внедорожник привозят "серым путем". Так, цена на абсолютно новый автомобиль составляет 8 970 000 рублей, его предлагает фирма во Владивостоке.
Автомобиль оснащен 3,5-литровым битурбированным бензиновым двигателем мощностью 415 лошадиных сил, десятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Комплектация включает светодиодную оптику, датчики света и дождя, камеру кругового обзора, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, премиальную акустику, встроенную навигацию, беспроводную зарядку для смартфонов, активную подвеску и подогрев руля и сидений.
Другие версии Land Cruiser 300 также доступны на российском авторынке, включая юбилейную 70-ю версию. Цены на данную модель составляют от 9 370 000 рублей. Кроме того, в продаже есть и дизельная версия автомобиля.
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